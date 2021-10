Prime Standard | 11880 wichtiger Kunde gewonnen

09.12.2019 - Die 11880 Solutions AG (ISIN: DE0005118806) hat jetzt in ihrem Geschäftsbereich telefonischer Dienstleistungen einen neuen Kunden gewonnen: VBS Hobby, einer der größten europäischen Spezialversender für Bastel- und Kreativmaterial, vertraut seinen Kundenservice nun der 11880 Solutions AG an. Gerade im aktuellen Vorweihnachtsgeschäft ist der Servicebedarf besonders hoch.

"Wir freuen uns sehr, dass VBS Hobby auf unsere Expertise setzt. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung am Telefon sind wir ein kompetenter und zuverlässiger Partner für die Beantwortung sämtlicher Kundenwünsche", sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "Mit VBS haben wir einen weiteren spannenden Kunden in unserem Call Center-Drittgeschäft hinzugewonnen."

Die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres der 11880 Solutions AG sind sehr erfolgreich verlaufen: Der Umsatz auf Gruppenebene lag mit 35,2 Millionen Euro um 11,4 Prozent höher als im Vorjahr (30.09.2018: EUR 31,6 Mio.). Das erwirtschaftete EBITDA betrug zum 30. September 2019 1,9 Millionen Euro und hat sich damit gegenüber Vorjahr nahezu vervierfacht (30.09.2018: EUR 0,5 Mio.). Sowohl im Geschäftssegment Digital als auch im Auskunftsbereich wurden die internen Planungen im Berichtszeitraum deutlich übertroffen. Noch nie zuvor konnten in der Unternehmensgeschichte so viele neue Vertragskunden gewonnen werden wie von Januar bis September 2019. Mit 7.455 Neukunden verzeichnet die 11880 Solutions AG einen Rekord und hat jetzt insgesamt 37.155 Digitalkunden unter Vertrag.

Der Umsatz im Digitalgeschäft wuchs im Berichtszeitraum bei einem EBITDA von 1,6 Millionen Euro (30.09.2018: EUR 1,0 Mio.) um 14,8 Prozent auf 25,6 Millionen Euro (30.09.2018: EUR 22,3 Mio.). Auch im Bereich Auskunft stieg der Umsatz nach massivem Rückgang in den vergangenen Jahren um 3,2 Prozent. Er belief sich zum 30. September 2019 auf 9,6 Millionen Euro (30.09.2018: EUR 9,3 Mio.). Insbesondere auf Grund des starken Wachstums im Call Center-Drittgeschäft betrug das erwirtschaftete EBITDA im Segment Auskunft 0,3 Millionen Euro gegenüber minus 0,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der operative Cashflow des Konzerns lag zum 30. September 2019 um 2,5 Millionen Euro höher als der Vorjahreswert und belief sich auf 2,3 Millionen Euro (30.09.2018: EUR -0,2 Mio.).

Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG, zu den Neun-Monats-Ergebnissen 2019 am 07.11.2019: "Die operative Entwicklung in diesem Jahr unterstreicht den Turnaround unseres Unternehmens nachhaltig. Es ist uns gelungen, das Geschäft mit komplett überarbeiteten Produktportfolios, internen Restrukturierungen und einer neuen Unternehmensmentalität wieder auf die Erfolgsspur zu führen. Nun wollen wir weiterwachsen und unsere Marktposition ausbauen. Dazu erörtern wir derzeit aktiv verschiedene Kooperationsmöglichkeiten mit unserem neuen Großaktionär united vertical media GmbH."

Aktuell (09,12.2019 / 08:02 Uhr) notierten die Aktien der 11880 Solutions AG im Frankfurter-Handel unverändert bei 1,57 EUR.



