Prime Standard | 11880 Solutions AG erhöht Kapital - Hauptaktionär wird stärker

11.09.2019 - Der Vorstand der 11880 Solutions AG (ISIN: DE0005118806) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen unter Ausgabe von 1.911.109 neuen Aktien zu einem Ausgabepreis von 1,83 Euro beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts. Der Großaktionär united vertical media GmbH zeichnet und übernimmt alle neuen Aktien.

Die 11880 Solutions AG wird den Mittelzufluss in eine neue IT-Infrastruktur investieren, die für eine verstärkte Kundenakquise und Kundenbindung dringend erforderlich ist. Zudem will das Unternehmen die sehr erfolgreich gestarteten Plattformen werkenntdenBESTEN.de und wirfindenDeinenJOB.de breiter und schneller im Markt etablieren.

Durch die Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der Gesellschaft von bisher 19.111.091,00 Euro auf 21.022.200,00 Euro erhöht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 gewinnanteilsberechtigt und werden zum Börsenhandel im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

Was wird aus der 11 88 0 solutions AG Aktie nach der Kapitalerhöhung? - kostenlose Analyse von HEUTE.

Prognose besser

In Folge der beschlossenen Kapitalmaßnahme passt die 11880 Solutions AG ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2019 wie folgt an: Für das Jahr 2019 erwartet die 11880 Solutions AG einen Konzernumsatz im Bereich von 46,1 bis 48,9 Millionen Euro (bisherige Prognose: 40,3 bis 47,0 Mio. Euro) sowie ein Konzern-EBITDA von 1,8 bis 2,8 Millionen Euro (bisherige Prognose: 2,0 bis 4,0 Mio. Euro). Darüber hinaus rechnet das Unternehmen mit einem Cashflow von 2,0 bis 2,8 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2019 (bisherige Prognose:

-1,0 bis 0,0 Mio. Euro) und einem Cash-Bestand von 4,6 bis 5,4 Millionen Euro zum 31.12.2019 (bisherige Prognose 1,6 bis 2,6 Mio. Euro).{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Aktuell (11.09.2019 / 21:25 Uhr) notierten die Aktien der 11880 Solutions AG im Xetra-Handel bei Handelsschluß um 17:35 Uhr mit einem Plus von +0,07 EUR (+3,78 %) bei 1,78 EUR.



Chart: 11880 Solutions AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}