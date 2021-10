Primark weitet Recyclingprogramm auf Stores in Deutschland, Österreich und Irland aus

Essen (ots) -- Nach der Einführung in Großbritannien startet das Recyclingprogramm "Textile Takeback" in 73 weiteren Filialen in ganz Europa- Auch Kundinnen und Kunden in Deutschland können ihren gebrauchten Kleidern, Schuhen und Taschen jetzt ein zweites Leben schenkenDer internationale Modehändler Primark startet heute in Deutschland, Österreich und Irland sein Recyclingprogramm, das Kundinnen und Kunden die Möglichkeit bietet, gebrauchte Kleidungsstücke zu spenden und ihnen so ein zweites Leben zu schenken.Nach der erfolgreichen Einführung in Großbritannien im Jahr 2020, durch die schon 23 Tonnen Textilien gespendet wurden, können nun auch Kundinnen und Kunden in Deutschland gebrauchte Kleidung, Schuhe und Taschen aller Marken über Sammelboxen in Primark-Filialen spenden. Die Kleiderspenden werden gesammelt, sortiert und anschließend wiederverwendet oder recycelt.Primarks Partner für die Durchführung des Projekts ist Yellow Octopus, ein führender Recyclingspezialist. Yellow Octopus ist in 21 Ländern tätig und sorgt mit seiner "Zero Waste Policy" dafür, dass jeden Monat rund eine Million Kleidungsstücke vor der Mülldeponie gerettet werden. Ziel des Unternehmens ist, dass möglichst viele der gespendeten Kleidungsstücke wieder getragen werden. Der Rest wird zu neuen Produkten weiterverarbeitet, zum Beispiel zu Isolierstoff oder Spielzeug- und Matratzenfüllungen.Die Ausweitung des Recycling-Programms folgt auf die Einführung von Primarks neuer Nachhaltigkeitsstrategie im vergangenen Monat. Mit ihr verpflichtet sich Primark, ein nachhaltigeres und kreislauforientiertes Unternehmen zu werden. Primark hat sich unter anderem dazu verpflichtet, die Langlebigkeit seiner Produkte zu verbessern und als Unterzeichner der Initiative "Textiles 2030" gemeinsam mit der Nachhaltigkeitsorganisation WRAP und anderen Einzelhändlern einen neuen Langlebigkeitsstandard zu entwickeln. Ziel ist es, die Modeindustrie gemeinsam in Richtung einer Kreislaufwirtschaft zu bewegen und so Modeabfälle zu reduzieren.Christiane Wiggers-Voellm, Geschäftsführerin von Primark Deutschland und Österreich, sagte: "Gebrauchte Kleidungsstücke zu spenden und so ihre Wiederverwertung zu erleichtern ist ein wichtiger Bestandteil unserer Bemühungen, ein kreislauforientiertes und nachhaltigeres Unternehmen zu werden. Die Ausweitung unseres Recyclingprogramms auf vier Länder und insgesamt mehr als 250 Filialen bedeutet, dass wir mehr Kleidungsstücken ein zweites Leben geben können und weniger auf der Mülldeponie endet. Unser Ziel ist es, bis 2030 alle Kleidungsstücke aus recycelten oder nachhaltiger beschafften Materialien herzustellen. Das Recyclingprogramm `Textile Takeback´ ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, Kleidung durch Recycling ein längeres Leben zu geben und Modeabfälle dadurch zu reduzieren."Jack Ostrowski, CEO der Yellow Octopus Group, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit Primark fortzusetzen und das Unternehmen bei seinen Bemühungen zu unterstützen, Textilabfälle zu reduzieren. Es ist für die gesamte Modeindustrie wichtig, von einem linearen zu einem zirkulären Geschäftsmodell überzugehen. Wie jede Reise muss auch diese irgendwo beginnen, und das ´Textile Takeback`-Recyclingprogramm ist ein wichtiger Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft in der Modebranche. Die Yellow Octopus Group ist stolz darauf, durch stetige Innovationen, Investitionen und Kooperationen Lösungen für ein langfristig vollständig zirkuläres Mode-Ökosystem anbieten zu können. Wir freuen uns, dass wir diesen Weg gemeinsam mit Primark gehen können."Die Gewinne aus dem Programm gehen an UNICEF, Primarks globalen Wohltätigkeitspartner.Um mehr darüber zu erfahren, wie Primark zu einem nachhaltigeren und kreislauforientierten Unternehmen wird und wie man Kleidung ein längeres Leben geben kann, besuchen Sie www.primark.com/howchangelooksHinweise für RedaktionenÜber Primark:Primark ist ein internationaler Einzelhändler, der die neueste Mode, Kosmetik und Wohnaccessoires anbietet. Das Unternehmen ist für sein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis bekannt: tolle Basics und Artikel des täglichen Bedarfs oder die neuesten Trends zu Preisen, die sich jeder leisten kann. Primark wurde 1969 in Irland unter dem Namen Penney's gegründet und ist heute in 14 Ländern in Europa und den USA vertreten - und wächst weiter. Weltweit unterhält das Unternehmen heute 397 Filialen und beschäftigt mehr als 65.000 Mitarbeiter.Primark setzt sich für eine bessere Zukunft für die Menschen und unseren Planeten ein und arbeitet daran, ein nachhaltigeres Unternehmen zu werden. Dazu gehören der Beitritt zur Modecharta der Vereinten Nationen (UNFCCC), die Unterstützung des Netto-Null-Ziels der Charta und die Verpflichtung, den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen der WRAP-Initiative "Textiles 2030" angeschlossen, um die Entwicklung der Mode- und Textilindustrie hin zur Kreislaufwirtschaft zu unterstützen und den Systemwandel in Großbritannien zu beschleunigen. Primark baut in diesem Kontext sein Primark Cares-Label weiter aus. Dabei handelt es sich um Kleidung und andere Produkte, die unter Verwendung nachhaltigerer Materialien oder Fertigungsmethoden hergestellt werden. Mittlerweile machen sie mehr als ein Viertel des gesamten Bekleidungsumsatzes von Primark aus.Über Yellow Octopus:Yellow Octopus Group ist ein führender europäischer Anbieter von kommerziellen Nachhaltigkeitslösungen für die Modeindustrie.Innerhalb des Netzwerks der Yellow Octopus Group und des Circular Fashion Impact Fund arbeitet eine Gruppe von Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und Technologie auf die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft in der Modeindustrie hin.Diese kooperieren mit großen globalen Marken und bieten nachhaltige Dienstleistungen wie Rücknahmeprogramme, Lagerabgänge, Re-Commerce-Modelle, Upcycling und Tech-for-Good-Software.Pressekontakt:Pressebüro PrimarkBrunswick Group GmbHFriedrichstraße 9510117 BerlinTel.: +49 (0) 89 809 90 2598Email: PRIMARKD@brunswickgroup.comOriginal-Content von: Primark, übermittelt durch news aktuell