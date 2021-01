Essen (ots) - Der internationale Modehändler Primark ist im Jahr 2021 bereits zum dritten Mal in Folge als "Top Employer Deutschland" durch das anerkannte Top Employers Institute ausgezeichnet worden. Das Institut bewertet seit 30 Jahren die Personalstrategien von Unternehmen weltweit mithilfe unabhängiger Experten."Unsere Mitarbeiter und unsere großartige Unternehmenskultur machen Primark zu einem einzigartigen Arbeitsplatz, der auf allen Joblevels zahlreiche Möglichkeiten bietet. Deshalb sind wir sehr stolz darauf, dass das Top Employers Institute unseren Einsatz für unsere Mitarbeiter mit dieser Auszeichnung gewürdigt hat", sagte Benjamin Weidmann, Head of People and Culture, Germany and Austria.Primark betreibt 32 Filialen in ganz Deutschland und beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter, welche das Unternehmen mit einer Vielzahl von Schulungsprogrammen und Trainingsinitiativen in ihrer Entwicklung unterstützt."Wir investieren kontinuierlich in die Verbesserung unserer HR-Prozesse und bieten derzeit mehr Ausbildungsmöglichkeiten als je zuvor an. In den letzten zwei Jahren haben wir vier neue Trainingsmodule konzipiert, die auf einer gewerkschaftlichen Vereinbarung über gesundheitsorientierte Führung basieren - der ersten ihrer Art im Einzelhandel. Auf die Corona-Pandemie haben wir flexibel mit zusätzlichen Online-Schulungen für unsere digitale Lernplattform reagiert. Und wir schulen Mitarbeiter aller Joblevels weiterhin zu Themen wie Kundenservice, Einkaufserlebnis und Lieferketten."Weiter sagte Weidmann: "Die 'neue Normalität', mit der wir alle noch einige Zeit leben müssen, hat uns einmal mehr gezeigt, wie positiv unsere Mitarbeiter die Unternehmenskultur prägen und unseren Kunden ein großartiges Einkaufserlebnis bieten."Primark wurde erstmals im Jahr 2019 als "Top Employer" zertifiziert. Um die Zertifizierung zu erhalten, müssen Unternehmen einen strengen Prüfungsprozess durchlaufen und hohe Standards in verschiedenen Kriterien erfüllen, darunter Talentstrategie, Personalplanung, Einarbeitung, Lernen und Entwicklung, Performance-Management, Entwicklung von Führungskräften, Karriere- und Nachfolgemanagement, Vergütung und Leistungen sowie Unternehmenskultur.Das Top Employers Institute würdigt seit 30 Jahren führende Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern ausgezeichnete Arbeitsbedingungen bieten, Talente fördern und entwickeln sowie kontinuierlich an der Optimierung des Arbeitsumfeldes arbeiten. Seit seiner Gründung im Jahr 1991 hat das Institut mehr als 1.600 "Top Employer" in 120 Ländern und Regionen auf fünf Kontinenten ausgezeichnet.Mehr über das Top Employers Institute und die Zertifizierung unter: www.top-employers.com (http://www.top-employers.com)Zur Karriereseite von Primark: https://de.karriere.primark.comWeitere Informationen:Website : www.primark.com/de (http://www.primark.com/de)Social Media : Twitter (http://www.twitter.com/primark)/Facebook (https://www.facebook.com/Primark) Über Primark:Primark ist ein internationaler Einzelhändler, der die neueste Mode, Kosmetik und Wohnaccessoires zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis anbietet - getreu dem Motto "Amazing Fashion, Amazing Prices". Das 1969 in Dublin gegründete Unternehmen betreibt heute mehr als 385 Filialen mit einer Verkaufsfläche von mehr als 1,5 Millionen Quadratmetern in 13 Ländern: Irland, Großbritannien, Spanien, Portugal, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Österreich, Frankreich, den USA, Italien, Slowenien und Polen. Weltweit sind für Primark mehr als 70.000 Mitarbeiter tätig. Allein im vergangenen Geschäftsjahr (GJ 19/20) hat das Unternehmen 12 neue Filialen eröffnet, die zusammen mehr als 2.800 neue Arbeitsplätze geschaffen und für die wir mehr als 48.000 Bewerbungen erhalten haben.Pressekontakt:Pressebüro PrimarkBrunswick Group GmbHFriedrichstraße 9510117 BerlinTel.: +49 (0) 89 809 90 2598Email: PRIMARKD@brunswickgroup.comOriginal-Content von: Primark, übermittelt durch news aktuell