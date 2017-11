Primärenergieverbrauch steigt seit 2014 wieder leicht an

Wiesbaden (ots) - Den Energieverbrauch durch Energieeinsparung undhöhere Energieeffizienz zu senken, ist neben dem Ausbau dererneuerbaren Energien die zweite tragende Säule der Energiewende. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der derzeitstattfindenden Weltklimakonferenz in Bonn mitteilt, ist derPrimärenergieverbrauch in Deutschland nach vorläufigen Zahlen seitdem Tiefststand im Jahr 2014 wieder leicht angestiegen, erreichteaber dennoch den viertniedrigsten Stand seit 1990. Insgesamt ist derPrimärenergieverbrauch im Zeitraum von 1990 bis 2016 um 9,8 %gesunken.Der Primärenergieverbrauch unterliegt immer wieder deutlichenjährlichen Schwankungen, was unter anderem der konjunkturellenEntwicklung und den Witterungsverhältnissen zuzuschreiben ist.Von 2008 bis 2016 ist der Primärenergieverbrauch insgesamt um 6,5% zurückgegangen. Die Bundesregierung hat sich bis 2020 eineReduktion um 20 % im Vergleich zum Jahr 2008 als Ziel gesetzt.Auf internationaler Ebene hat die United Nations EconomicCommission for Europe (UNECE) ein Indikatorenset mit Bezug zumKlimawandel entwickelt. Der Primärenergieverbrauch ist, als Indikator1, Bestandteil dieses Indikatorensets. In Deutschland sind fürinsgesamt 17 der 39 Indikatoren Daten verfügbar. Das Indikatorensetzielt darauf ab, durch international vergleichbare Indikatoren dieUrsachen, Folgen und Anpassungsmöglichkeiten des Klimawandelsmöglichst umfassend zu beleuchten und zu messen. Einen Bezug gibt esauch zu Ziel 7.1.b der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, dasInvestitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur und Technologien fürnachhaltige Entwicklung behandelt.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Georg Junglewitz,Telefon: +49 (0) 611 / 75 83 77www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell