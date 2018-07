Primaballerina des San Francisco Ballet, Yuan Yuan Tan, tritt in dem beliebten chinesischen Kulturprogramm The Reader auf

Peking (ots/PRNewswire) - Die chinesische Ballerina Yuan Yuan Tantrat vor kurzem als Moderatorin in dem beliebten Kulturprogramm TheReader des landesweiten chinesischen Fernsehkanals CCTV-1 auf und botEinblick in die Erfahrungen, die sie während ihres jahrelangenTanztrainings machte.Noch während ihrer Zeit als Vorschulkind nahm Tan den Tanzsportauf. Im Alter von zehn Jahren wurde die Shanghai Ballet School aufihr Talent aufmerksam und boten ihr die Teilnahme an einemTrainingprogramm an. Bereits als Tanzschülerin gewann sieGoldmedaillen bei mehreren internationalen Ballettwettbewerben.Mittlerweile ist Tan die jüngste Primaballerina und erste chinesischeTänzerin, die diese Position in der Geschichte des San FranciscoBallet, eines der drei führenden Ballettensembles der USA, erreichenkonnte. Darüber hinaus nimmt sie als erste asiatische Tänzerin an derWorld Star Show in Prag teil. Tan, geboren und aufgewachsen in China,einem östlichen Land, konnte die Welt mit ihrer Beherrschung desanmutigen westlichen Tanzes beeindrucken.2004 erschien Tan auf dem Titelblatt desTime-Magazins und wurdeals "Heldin Asiens" gefeiert, 2017 wurde ihr die "You Bring Charm tothe World"-Auszeichnung von HKSTV verliehen. Am 9. April 2018 gewannTan den San Francisco Mayor Art Award, woraufhin dieser Tag zum "YuanYuan Tan-Tag" für die Einwohner San Francisos erklärt wurde.Im Alter von 18 Jahren trat Tan dem San Francisco Ballet bei, undwurde somit zur ersten asiatischen Primaballerina derBallettkompanie. Als Tan gebeten wurde, Balanchines "StravinskysViolinkonzert" mit nur einer Nacht zur Vorbereitung zu meistern, tatsich eine unerwartete Möglichkeit auf. Augrund ihrer solidenBeherrschung der Grundlagen sowie ihrer Zielstrebigkeit war es ihrmöglich, am nächsten Tag aufzutreten. Während der folgendenanderthalb Jahre übernahm sie Rollen in zahlreichen bedeutendenAufführungen wie unter anderem "Dornröschen" und "Schwanensee" undwurde nach nur zwei Jahren zur Primaballerina.Tan sieht sich selbst als wirbelnder Derwisch, stets damitbeschäftigt, Ausgleich zwischen dem ewigen Kampf der Schönheit, diesie auszudrücken versucht, und den Qualen, die sie ertragen muss, zuschaffen. Sie hat ihr Leben ganz dem Ballett gewidmet. Tans Auftrittwährend The Reader erhielt das uneingeschränkte Lob chinesischerKritiker. Online-Fans im ganzen Land unterstützten sie und priesensie als "unersetzlicher Stolz Chinas auf den Bühnen dieser Welt". Wirfreuen uns darauf, Tan bei der Fortsetzung ihrer weltumspannendenReise begleiten zu dürfen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/721464/China_TV_program_The_Reader_Tan_yuanyuan.jpgPressekontakt:Qing Li+86-13911044011937167@qq.comOriginal-Content von: The Reader, übermittelt durch news aktuell