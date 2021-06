PricewaterhouseCoopers (PwC): Ein Gigant wird noch gigantischer!

Über die Wichtigkeit der Wirtschaftsprüfer im Konstrukt der

globalen Finanzmärkte müssen wir, glaub ich, nicht diskutieren –

und das ist nicht erst seit

Wirecard

so. Wenn Bilanzierungsskandale bereits in Zeiten starker

Regulierung und Überwachung noch passieren können, wie wäre es

dann, wenn wir die Wirtschaftsprüfer unter den Teppich kehren?

Wegzudenken sind sie also nicht, aber wer überprüft die Prüfer? Es

