Priceline.com bleibt auf Erfolgskurs!

Priceline bleibt in der Erfolgsspur und hat mit den Zahlen für das 3. Quartal einmal mehr die Stärke seines Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Der positive Netzwerkeffekt scheint sich zu verstärken und die Attraktivität von Pricelines Marken, insbesondere Booking.com, zu erhöhen. Im Sommer hat Booking seiner Plattform die 1millionste Übernachtungsmöglichkeit hinzugefügt. Diese wurden innerhalb von 2 Jahren verdoppelt. Mittlerweile ist der Konzern in 224 Ländern präsent, bietet 23 Mio Zimmer an und Reisen zu 93 Tsd Reisezielen.

Management geht davon aus, dass die Wachstumsdynamik anhält

Die Expansion spiegelt sich in den Zahlen wider. Die Zahl der Übernachtungen legte im Quartal um 29% auf 150 Mio zu. Der Umsatz stieg um 25,2%. Der Gewinn reduzierte sich um 57%, weil Priceline eine hohe Abschreibung auf den Goodwill von OpenTable vorgenommen hat. Die nicht zahlungswirksame Abschreibung wurde notwendig, da OpenTable bei seinen Wachstumsinitiativen auf die Bremse treten wird. Der bereinigte Gewinn stieg hingegen um 20%.

Das Management geht davon aus, dass die Wachstumsdynamik anhält und prognostiziert für das 4. Quartal ein Umsatzwachstum von 16 bis 21% und einen Gewinnsprung von 14 bis 20%. Das belegt, dass die Ertragskraft trotz des Wachstumstempos intakt ist. Priceline investiert kräftig in das Online-Marketing und ist Googles größter Einzelkunde. Das wird in mehr Kunden resultieren, was wiederum mehr Übernachtungsangebote nach sich zieht und umgekehrt.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Ihr Robert Sasse