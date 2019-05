PriceSmartEndlich geschafft, ?

Für die Aktie PriceSmart aus dem Segment "Hypermärkte und Superzentren" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 07.05.2019, 14:36 Uhr, ein Kurs von 60,18 USD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir PriceSmart auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die PriceSmart-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu PriceSmart vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (86 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 42,9 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 60,18 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält PriceSmart eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der PriceSmart verläuft aktuell bei 69,75 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 60,18 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -13,72 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 61,39 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die PriceSmart-Aktie der aktuellen Differenz von -1,97 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von PriceSmart im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um PriceSmart. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".