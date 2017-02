+++Preview+++ phoenix Erstausstrahlung: Genosse Schulz. Wie tickt der SPD-Kanzlerkandidat? - Montag, 6. Februar 2017, 16.00 Uhr

Bonn (ots) - Das erste dokumentarische Portrait des designiertenSPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz beruht weitgehend auf exklusiven,teils unveröffentlichten Passagen eines Interviews, das derDokumentarfilmer Rüdiger Mörsdorf mit Schulz am Rande des Wahlkampfeszum Europaparlament im April 2014 führte. In dem ausführlichenPorträt gewährt der langjährige SPD-Europapolitiker weitreichendeEinblicke in seine Biographie. Dabei kommen auch seine persönlichenProbleme, seine angestrebte Fußballer-Karriere sowie seine politischeKarriere zur Sprache. Er erzählt offen von Erfahrungen undErlebnissen, die ihn stark prägten. Schulz offenbart hier seinepolitischen Ansichten und Lebensprinzipien.Autor Thomas Schuhbauer verknüpft die Selbstbeschreibungen desSPD-Kanzlerkandidaten mit Aussagen langjähriger Freunde undpolitischer Weggefährten auf der europäischen Bühne. Zu Wort kommenauch seine politischen Gegner und Journalisten, die Schulz imEuropaparlament in Brüssel und Straßburg über Jahre hautnah erlebthaben.+++Für eingeloggte User ist eine Preview vorhanden+++http://ots.de/fHEGtPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell