Köln (ots) - "Wenn er nicht darüber lachen kann, hat er ein Problem. Aber das ist dann ja nicht meins."Das geht unter die Haut! Ab dem 3. August startet die neue Reality-Show "Just Tattoo Of Us" auf TVNOW, moderiert von Elena Miras und Mike Heiter. In Folge 1 u.a. mit "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Jade (26) und ihrem Kumpel Juliano (21), der den Zuschauern aus der Dating-Show "Are You The One" bekannt ist. Und dieser Auftakt hat es in sich. "Wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, der erste Fall wird schon richtig krass", so Elena.Dass in dieser Show alles möglich ist, machen auch die Hosts Elena Miras und Mike Heiter klar. Denn sie haben nicht nur die Kandidaten durch alle emotionalen Höhen und Tiefen begleitet, die Eltern einer gemeinsamen kleinen Tochter haben sich der Tattoo-Challenge selbst gestellt. Das Ergebnis fasst Mike mit folgender Frage zusammen: "Sind wir noch zusammen?"Denn, egal ob prominente Gesichter, Freunde, Verwandte - bei "Just Tattoo Of Us" kann jeder mitmachen, der seinem Gegenüber schon immer eine Botschaft für die Ewigkeit mitgeben wollte, in Form eines Tattoos. Egal welches und egal wo. Dieses wird erst enthüllt, wenn es für immer auf der Haut verewigt ist. Aber, ob herzerwärmende Liebeserklärung oder fieser Denkzettel, das wird den Beteiligten meist erst bei der Enthüllung klar. Dennoch sollte das Tattoo wohl überlegt sein! Denn, wer eines aussucht, der bekommt von dieser Person auch selber eines verewigt. Beides passiert zeitgleich.Die Tattoo-Challenge von Elena und Mike in voller Länge ist ab sofort hier bei TVNOW zu sehen - eine Einstimmung auf sechs Folgen "Just Tattoo Of Us": https://www.tvnow.de/shows/just-tattoo-of-us-18762Und hier geht's zur exklusiven Preview der ersten Folge "Just Tattoo Of Us", die ab dem 3. August bei TVNOW abrufbar ist: https://kommunikation.mediengruppe-rtl. de/videos/tvnow/index.html?id=45c27ac6-cff2-11ea-a2ac-001a4aa4401cDarum geht es in Folge 1:Das erste Kandidatenpaar ist kein unbekanntes: Die 26-jährige Jade aus Köln machte u.a. bereits bei "Der Bachelor" und "Bachelor in Paradise" von sich Reden. Bei "Just Tattoo Of Us" nimmt sie zusammen mit ihrem Kumpel, dem Personaltrainer Juliano (21) aus Erlangen teil, der den Zuschauern aus der Dating-Show "Are You The One" bekannt ist. Ihre Freundschaft ist erst drei Monate jung - und wird hier direkt auf die Zerreißprobe gestellt. "Jade und ich sind Best Buddies. Wir matchen sehr gut miteinander, weil sie genauso ist wie ich - nur in weiblich. Aber auf das Tattoo bezogen vertraue ich ihr Null Komma Null", so Juliano. Auch Jade scheint Bedenken zu haben: "Ich habe schon Angst, dass Juliano auf irgendeine hirngespinstige Idee gekommen ist." Gastgeber Mike bringt es auf den Punkt: "Die beiden sagen zwar, sie sind Best Friends, aber so richtig kann ich mir das nicht vorstellen." Kurz vor der Enthüllung gibt sich Jade noch gelassen: "Wenn er nicht darüber lachen kann, hat er ein Problem. Aber das ist dann ja nicht meins." Doch als es tatsächlich losgeht, bringt nicht nur die Tattoonadel die beiden Reality-Stars ins Schwitzen. Sind sie mit ihrer Wahl des Tattoomotivs zu weit gegangen? Das Ergebnis macht alle sprachlos...Das junge Paar Saskia (24) und Mischel (29) aus Dortmund hat sich einst bei einem Tätowierer kennen- und lieben gelernt. Heute sind sie verheiratet. Zeit also, dem Partner eine ewige Liebeserklärung zu machen? "Saskia ist für mich der eifersüchtigste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Schlimmer geht es wirklich gar nicht. Mit dem Tattoo möchte ich ihr definitiv einen Denkzettel verpassen und sie weiß ganz genau, was ich damit meine", begründet Mischel seine Teilnahme. "Natürlich hoffe ich auf was Schönes. Aber ich kenne Mischel und ich denke, er will mir wegen meiner Eifersucht eins auswischen", fürchtet Saskia. "Ihr vertraut euch nicht und ihr seid trotzdem hier?", wundert sich Elena. "Ihr habt uns echt neugierig gemacht, was da alles kommen wird." Ein (letzter?) Kuss zum Abschied, dann geht es für die beiden getrennt voneinander zum Tätowieren. Das Ergebnis überrascht. "Mischels Tattoo für Saskia ist auf jeden Fall kreativ, außergewöhnlich, fragwürdig. Saskia wird es lieben oder hassen. Dazwischen gibt es nichts", so das Urteil von Mike. Doch was hat sich Saskia für ihren Mischel einfallen lassen?Die KandidatenIn den weiteren fünf Folgen sind u.a. die Kandidaten Gina Lisa Lohfink und ihre Freundin und Moderatorin Mona Buruncuk sowie die Reality-Stars Jessica und Nik Schröder zu sehen. Außerdem Tobias (30) und sein Schwager Leon (22) aus Engelskirchen, das frisch verliebte Pärchen Lea (21) aus Bad Tölz und ihr Freund Manuel (22) aus Fischbachau, Leoni (22) aus Pinneberg und ihre beste Freundin Mardjan (31) aus Hamburg, Alexandra (25) und ihre Schwester Elena (24) aus Bad Oeynhausen, Christian (32) aus Rodgau und sein bester Freund Daniel (28) aus Offenbach am Main, Patrick (29) und sein Party-Kumpel Kai (29) aus Bielefeld, Sunni (24) aus Sendenhorst und ihre beste Freundin Leonie (26) aus Münster sowie Julia (20) aus Templin und ihre beste Freundin Luise (20) aus Wandlitz."Just Tattoo Of Us" wird im Original von Gobstopper Television für MTV UK produziert. TVNOW holt das Format jetzt nach Deutschland, produziert von RTL Studios. Die 6-teilige Reality-Show startet am 3. August. 