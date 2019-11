Die Prevent Group erhebt in einem neuen Rechtsstreit den Vorwurf wettbewerbswidrigen Verhaltens gegen Volkswagen

Im Rahmen einer Antitrust-Klage, die durch Boies Schiller FlexnerLLP eingereicht wurde, wird behauptet, dass Volkswagen seine Machtüber Zulieferer missbraucht habe, um wettbewerbswidrige Verträgeabzuschließen und Wettbewerbern im Automobilzulieferermarkt zuschadenDetroit (ots/PRNewswire) - Die Prevent Group, einAutomobilzulieferer, hat heute eine Klage gegen die Volkswagen AG anddie Volkswagen Group of America, Inc. ("Volkswagen") eingereicht. Eswerden Verstöße gegen die Antitrust-Bundesgesetze, Kollusion undunerlaubte Einflussnahme vorgeworfen (Aktenzeichen 19-13400).Prevent, vertreten durch Boies Schiller Flexner LLP, eine Kanzlei,die sich auf Rechtsstreitigkeiten spezialisiert, behauptet, dassVolkswagen wettbewerbswidrige Taktiken eingesetzt hat, um großeZulieferer wie Prevent daran zu hindern, kleinere Zulieferer in denVereinigten Staaten aufzukaufen. Zu diesen kleineren Zuliefererngehören allein sieben Unternehmen mit Geschäftssitz in Michigan.Die Klage behauptet, dass kleinere nachgeordnete Zulieferer vonVolkswagen, die klein und fragmetiert am Rand der Insolvenz stehen,häufig nur die Wahl haben, den unfairen Bedingungen und Preisen vonVolkswagen zuzustimmen oder unterzugehen. Wenn diese kleinerenUnternehmen durch große Zulieferer wie Prevent übernommen würden,fürchtet Volkswagen laut der Klage, dass man nicht länger Preise undBedingungen unter Wettbewerbsniveau erzielen könne.Nachdem Prevent ein Unternehmen namens Car Trim übernommen hatte,das Teile für Fahrzeuge von Volkswagen zugeliefert hatte, war diesfür Volkswagen "der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte", sodie Klage. Als Reaktion darauf initiierte Volkswagen intern einewettbewerbswidrige Kampagne namens "Project 1". Dies geht ausinternen Dokumenten hervor, die von einer Führungskraft innerhalb desUnternehmens stammen. Der Zweck dieser Strategie bestand darin, zuverhindern, dass kleinere Zulieferer, von denen man sehr abhängigist, übernommen werden. Volkswagen erfasste diese Zulieferer aufeiner geheimen "Liste problematischer Zulieferer", überwachtepotenzielle M&A-Aktivitäten und griff dann ein, um Verkäufe zustoppen, die die Marktmacht von Volkswagen bedrohen würden.Die Klage behauptet, dass sich diese Maßnahmen zuspitzten, nachdemVolkswagen im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten aufgrund desAbgasskandals einem Vergleich in Höhe von 15,5 Mrd. USD zustimmte. Imverzweifelten Versuch, Kosten zu senken, um diese Vergleiche undStrafzahlungen in Rekordhöhe begleichen zu können, habe Volkswagenseine Marktmacht missbraucht, um den Preisdruck auf seine kleinenTier-2- und Tier-3-Zulieferer zu erhöhen und Übernahmen zuverhindern, die diese Marktmacht gefährden würden.Die Prevent Group, ein globaler Unternehmensverbund für Zuliefererder Automobilindustrie in Privatbesitz, war ein unmittelbares Zieldieser wettbewerbswidrigen Kampagne. In den letzten 15 Jahren ist diePrevent Group vor allem gewachsen, indem kleine Tier-2- undTier-3-Zulieferer in der ganzen Welt übernommen wurden, um dieEffizienz und das Produktionsvolumen zu erhöhen.Laut der Klage habe Volkswagen habe das "Project 1" genutzt, ummindestens sieben weitere Übernahmen durch Prevent in den VereinigtenStaaten zu verhindern. Es sei ein Teil der Taktik gewesen,schriftliche Vereinbarungen mit dem Management des Zielunternehmenszu treffen, um den Verkauf an die Prevent Group zu verhindern. Wie inder Klage beschrieben, sei es ebenfalls Teil dieser Vereinbarungengewesen, dass die kleinen Zulieferer Volkswagen benachrichtigten,wenn Unternehmen mit Übernahmeabsichten Kontakt zu ihnen aufnahmen.Der Zweck und die Auswirkung dieser Vereinbarungen war es, einevorwettbewerbliche Konsolidierung unter den Zulieferern zuverhindern, eine unlautere Einflussnahme auf die geschäftlichenAngelegenheiten von Prevent auszuüben und Prevent zu schädigen. DieKlageschrift schätzt, dass Prevent ohne die wettbewerbswidrigenMethoden von Volkswagen aus der erfolgreichen Übernahme vonZulieferern mit Geschäftssitz in den Vereinigten Staaten einen Gewinnin Höhe von über 750 Mio. USD erzielt hätte.Duane L. Loft, ein Partner bei Boies Schiller Flexner, der diePrevent Group vertritt, sagte: "Diese Klage legt gewissenhaft offen,dass Volkswagen über ein Programm verfügt, mit dem Volkswagen dieMacht über Zulieferer aufrechterhält, Übernahmen verhindert, die denWettbewerb fördern würden, und den Verbraucher schädigt. Wirerwarten, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird und dass sichVolkswagen für sein Fehlverhalten im Gerichtssaal verantworten muss."Prevent macht vor dem Bundesgericht in DetroitSchadensersatzansprüche in Höhe von mehr als 750 Mio. USD geltend undfordert von Volkswagen eine Unterlassung der mutmaßlichen Verstöße imEastern District des Bundesstaates Michigan.Informationen zur Prevent GroupDie Prevent Group ist ein Unternehmensverbund, der alsAutomobilzulieferer tätig ist. Die Prevent Group verfügt über einetiefgreifende Kompetenz in den Bereichen Vertrieb und Logistik undvereint umfassendes Knowhow mit kostengünstigen undumweltfreundlichen Herstellungsverfahren.Informationen zu Boies Schiller FlexnerBoies Schiller Flexner LLP (www.bsfllp.com) ist eine derbedeutendsten Anwaltskanzleien der Vereinigten Staaten. Die Kanzleiist regelmäßig als Hauptanwalt im Zuge der komplexesten undbrisantesten Rechtsstreitigkeiten beteiligt und vertritt einige dergrößten und namhaftesten Organisationen der Welt, bei denen es daraufankommt, die richtigen Ergebnisse zu erzielen.Pressekontakt:John Lovallojlovallo@levick.com(917) 612-8419Bryant MaddenBMadden@levick.com(202) 973-5303Original-Content von: The Prevent Group, übermittelt durch news aktuell