Prevail Therapeutics: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Prevail Therapeutics, die im Segment "Pharmaceuticals Biotechnologie & Life Sciences" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 31.10.2019, 19:27 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GM mit 11.04 USD.

Unsere Analysten haben Prevail Therapeutics nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Prevail Therapeutics-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,43 USD mit dem aktuellen Kurs (11,52 USD), ergibt sich eine Abweichung von +0,79 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (11,26 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,31 Prozent Abweichung). Die Prevail Therapeutics-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Prevail Therapeutics. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Prevail Therapeutics daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Prevail Therapeutics von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Für die Prevail Therapeutics sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 1 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Prevail Therapeutics vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Prevail Therapeutics. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 0 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -100 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 11,52 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".