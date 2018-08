"Pretty Little Liars"-Star Lucy Hale in JOY: "Ich habe mir gerade erst ein Buch über Exorzismus gekauft und interessiere mich für die Psyche von Serienmördern." (FOTO)

München (ots) -Ihre Rolle in "Pretty Little Liars" machte Lucy Hale berühmt. Inder aktuellen Ausgabe von JOY (EVT 3.08.) spricht die 29-Jährige überihr "Crazy Me" und wie sie zu sich selbst steht."Früher wollte ich mich um jeden Preis an andere anpassen",gesteht die schöne Brünette im Interview mit JOY. "Ich habe fast dieganze erste Staffel am Set so getan, als wäre ich eine andere Person.Je nachdem mit wem ich gerade geredet habe, habe ich mich in jemandanderen verwandelt. Immer in die Person, von der ich dachte, dassmein Gegenüber sie sicher mögen würde."Während sie sich früher zu Hollywood-Partys überreden ließ, lässtsie sich heute nur noch auf Dinge ein, die sie wirklichinteressieren. "SoulCycle, ein Kurs, in dem Fahrradfahren undMotivationstraining kombiniert werden, ist für mich wie meineKirche", verrät Lucy Hale. Ihr "Crazy Me" kommt jetzt auf seineKosten, in JOY erzählt sie von weiteren Interessen: "Ich liebe alles,was gruselig ist, habe mir gerade erst ein Buch über Exorzismusgekauft und interessiere mich für die Psyche von Serienmördern."Als sie ihre Haare vor einem Jahr abschnitt, fühlte es sich fürLucy Hale an wie ein Befreiungsschlag. "Ich bin jetzt 29 Jahre alt,aber ich glaube, ich habe erst vor einem Jahr begriffen, was esheißt, ich selbst zu sein", beschreibt sie den schleichenden Prozesszu ihrem "Real Me". "Heute bin ich stolz darauf, anders zu sein",erklärt sie weiter.Lucy Hale hat gelernt, dass es Mut kostet, zu sich selbst zustehen. Aber heute weiß sie, worauf es ankommt: "Man muss für seineTräume kämpfen, auch wenn es sich so anfühlt, als würden sichTausende gegen dich stellen. Es geht darum, dich so zu lieben, wie dubist. Selbstbewusst und echt zu bleiben, auch mal eine andere Meinungals der Rest zu vertreten und manchmal einfach mal lockerzulassen."Hinweis für die Redaktionen:Die neue JOY-Ausgabe (09/2018) ist ab dem 3. August im Handel. DieseMeldung ist unter Quellenangabe "JOY" zur Veröffentlichung frei.Über JOYJOY setzt Trends und macht gute Laune. Das Magazin begeistertmoderne und dynamische Frauen mit raffinierten Beauty-Looks, hippenFashion-Trends und spannenden People Stories. Experimentier- undkonsumfreudige JOY-Frauen - die Millenials zwischen 18 und 28 Jahren- lieben es, sich selbst immer wieder neu zu inszenieren und setzendeshalb auf die hohe Trendkompetenz von JOY. Der Erfolg von JOY wurdeGrundlage für die Internationalisierung des Trendmagazins, dasmittlerweile in sieben Ländern erfolgreich erscheint.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna StoermerUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://blog.bauermedia.com/https://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, JOY, übermittelt durch news aktuell