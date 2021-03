PrettyLittleThing lässt Wolkenkratzer Burj Khalifa in Rosa erstrahlen

Manchester, England (ots/PRNewswire) - Stellen Sie Ihren Wecker am Freitag, 19. März auf 20:40 GST und erleben Sie eine einzigartige Lichtshow!Am Freitag, 19. März um 20.40 Uhr wird der Wolkenkratzer Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt und gleichzeitig der Mittelpunkt von Dubais pulsierendem Stadtleben, von der Modemarke PrettyLittleThing in einem bezaubernden Lichtspektakel ganz in Rosa getaucht.Vor der Kulisse der kosmopolitischen Stadt Dubai wird der symbolträchtige Wolkenkratzer mit lebendigen Lichtern beleuchtet. Diesmal zu Ehren des Starts und der Präsenz der arabischen Website von PrettyLittleThing in der globalen Modeszene.Die perfekt inszenierte und exquisite PrettyLittleThing-Projektion in Rosatönen wird alles andere als klein sein. Die Dimensionen des höchsten Gebäudes der Welt stehen für die Online-Präsenz dieser großen Modemarke in der MENA-Region und präsentieren sie einem weltweiten Publikum, indem sie das Augenmerk auf PrettyLittleThing ziehen.Die PrettyLittleThing-Projektion wird die ganze Stadt in Staunen versetzen und diesen flüchtigen Moment zum entscheidenden Schnappschuss für den lang erwarteten Frühling und die neuesten Modetrends machen, die PLT in Form seiner aussagekräftigen und Mut machenden Kollektionen im Monat der Frauengeschichte auf den Markt bringt.Instagram https://www.instagram.com/prettylittlethingWebsite https://www.prettylittlething.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1459963/PrettyLittleThing__Burj_Khalifa.jpgPressekontakt:Für weitere Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:amy.simon@prettylittlething.com0758 570 5304.Original-Content von: PrettyLittleThing, übermittelt durch news aktuell