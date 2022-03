Prestone Products-Aktie: Achtung aufgepasst!

WASHINGTON (dpa-AFX) – Die in Torrance, Kalifornien, ansässige Prestone Products Corp. ruft das Frostschutzmittel Shop Pro RV & Marine wegen der Gefahr einer Methanolvergiftung zurück, so die U.S. Consumer Product Safety Commission.

WAS IST PASSIERT?

Die in den Vereinigten Staaten hergestellten Produkte wurden im Oktober 2021 landesweit exklusiv in AutoZone-Filialen zum Preis von etwa 6 Dollar verkauft.

Der Rückruf betrifft etwa 325 Einheiten von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung