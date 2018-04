Prestigekosmetik 2017: Ziel verfehlt - nur 0,5 Prozent Wachstum (FOTO)

Berlin/Düsseldorf (ots) -Consumer Insights: Fachgeschäfte bleiben bevorzugte Shoppingstättefür BeautyprodukteProdukt- und Markenpiraterie: Verantwortlichkeit derInternethandelsplattformen schärfer regelnMit einem enttäuschenden Wachstum von 0,5 Prozent ist dasGeschäftsjahr 2017 für die vom VKE-Kosmetikverband repräsentiertenrund 60 führenden Unternehmen des selektiven Kosmetikvertriebs zuEnde gegangen. Das Ergebnis fiel damit niedriger als prognostiziertaus. Der Gesamtumsatz der Branche im Berichtszeitraum lag bei 2,087Mrd. Euro. (Einverkaufsumsätze zu Fabrikabgabepreisen)Parfümerien werden laut einer Studie von Wavemaker im Auftrag desVKE von den Kundinnen als besonders hochwertig wahrgenommen undpunkten mit edler Atmosphäre bzw. großer Auswahl. Drogeriemärkteüberzeugen beim Einkauf für den täglichen Bedarf, Online-Shops durchdie Möglichkeit des bequemen, flexiblen Einkaufs. Gründe für denWechsel des Kauforts bzw. Einkaufskanals von Düften, Gesichtspflegeund Dekorativer Kosmetik sind mangelnde Warenverfügbarkeit, zugeringe Auswahl, der Preis oder aber schlechter Service,unfreundliches Personal und verspätete Lieferungen.2017 wurden an den deutschen Außengrenzen gefälschte Produkte imWert von insgesamt 196 Mio. Euro und Kosmetikprodukte im Wert vom11,6 Mio. Euro vom Zoll beschlagnahmt. Das bedeutet für die Kategoriesowohl nach Menge als auch nach Wert erneut eine traurige TOP 5Platzierung in der Statistik. Ein Phänomen, das durch dieMöglichkeiten des Onlinehandels verstärkt wird.Für viele Einzelhändler zählt heute nur noch der schnelle Umsatz.Die Rendite und die damit einhergehende langfristige Sicherung desGeschäftsmodells bleiben auf der Strecke. Die Kunden verlierenkomplett das Gefühl für den Wert von Produkten. Das führt zudem zueinem nachhaltigen Gewöhnungseffekt. Statt Preisdumping sollte manauf moderne, ungewöhnliche, mutige Produktinszenierungen setzen, dievon wirklich motiviertem, umfassend geschultem Personal präsentiertwerden."Ich bin fest davon überzeugt, dass die nicht enden wollendeDiscountpolitik des Handels dazu geführt hat, dass unsere Branchemittlerweile unter Wert verkauft wird", sagt Stephan Seidel,VKE-Präsident und Geschäftsführer Clarins Deutschland. "Dieautorisierten Ladengeschäfte und der damit korrespondierende,qualitativ hochwertige Online-Auftritt wandeln sich im Zuge derDigitalisierung zur wichtigen Schnittstelle. Sie werden zur Bühne derMarken- und Produktinszenierung, also zum Knotenpunkt derKundenbindung."Die Digitalisierung führt aufgrund ihrer totalen Öffentlichkeitaber nicht nur zu mehr Interaktion bzw. Kommunikation, sondern auchzu einer Transparenz über alle Angebote. Richtig umgesetztunterstützt das die Glaubwürdigkeit von Markenversprechen."Es ist allerdings schon bezeichnend, dass wenn über innovativeRetail-Ideen berichtet oder aber das Einkaufen der Zukunftausgezeichnet wird, der deutsche Kosmetikfacheinzelhandel so gut wienicht vorkommt. Hier gilt es nun endlich anzusetzen", so StephanSeidel weiter.Damendüfte retten Branchenergebnis 2017Die VKE-Mitgliedsunternehmen erzielten im Geschäftsjahr 2017 einenGesamtumsatz von 2.087 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Zuwachsvon gerade knapp 0,5 Prozent.Ausschlaggebend für das leichte Plus ist - das mit 35 ProzentMarktanteil bei weitem größte und wichtigste - TeilsegmentDamendüfte. Diese konnten 2017 im Vorjahresvergleich um 3,8 Prozentzulegen.Im Bereich der Pflegenden Kosmetik, also insbesondere beiGesichtspflege und Sonnenkosmetik, verzeichneten die Mitgliedsfirmenein minimales Plus von 0,4 Prozent. Die klassische Anti Aging Pflege,mit einem Kategorieanteil von 43 Prozent, erleidet dabei diestärksten Umsatzrückgänge.Die Kategorie Körperpflege konnte ihr Terrain verteidigen undverzeichnet ein Plus von 2,2 Prozent.Der Gewinner der Vorjahre - die Dekorative Kosmetik - muss nachfetten Jahren ein Minus von 3,7 Prozent hinnehmen. Die Detailanalysezeigt, dass sich hier die wenigen Wachstumsimpulse weiter in dieNische verlagern. Lancierungen etwa bei Augenbrauenprodukten sorgenzwar durchaus für Schwung, haben aber nicht das Gewicht, umsignifikanten Einfluss auf den Gesamttrend nehmen zu können.Die Herrenkosmetik konnte ihre Talfahrt etwas verlangsamen. DasMinus beträgt diesmal 0,7 Prozent. Die Herrendüfte haben zwar miteinem Plus von 5,1 Prozent abgeschnitten. Die Herrenpflege verlorhingegen massiv zweistellig.Consumer Insights - Kauforte heute und morgenIn einer sich rapide wandelnden Gesellschaft ist das stationäreLadengeschäft immer noch der bevorzugte Einkaufsort. Lediglich dieGruppe der 30 bis 39 jährigen hat eine höhere Affinität zumOnlineshopping.Wenn online gekauft wird handelt es sich eher um Düfte, an denenman jedoch meistens vorher in Geschäft geschnuppert hat. Offlinewerden Gesichtspflege und Dekorative Kosmetik eher im Drogeriemarktund Düfte in der Parfümerie geshoppt. Der größte Treiber, um offlinezu kaufen, ist die Möglichkeit Produkte zu testen und zu stöbern.Auch die direkte Verfügbarkeit und die nicht anfallendenVersandkosten spielen eine RolleEiner häufigsten Gründe für den Einkaufsortwechsel ist dieMöglichkeit, den Kauf mit anderen Erledigungen verbinden zu können.Es muss convenient sein. Aber auch eine bessere Produktauswahl istbedeutsam. Bei Düften spielt die Beratung eine wichtige Rolle,während in den anderen Kategorien die Qualität als entscheidendangeführt wird.Onlinekauf - Shops von Parfümerien sind bevorzugte Einkaufsort fürDüfteOnline sind die jeweiligen Shops der autorisierten Fachgeschäftedie Nr. 1 beim Kauf von Duft und Dekorativer Kosmetik. Für denOnlinekauf spricht, dass man mehr Zeit und Ruhe hat, nicht anÖffnungszeiten gebunden ist und die Preise schneller vergleichen kannbzw. dass die Preise online vermeintlich günstiger sind. AuchVorratskäufe werden bevorzugt online getätigt.Ein günstigerer Preis oder niedrigere Lieferkosten sowieProduktauswahl und Verfügbarkeit führen sehr schnell zum Wechsel zueinem anderen Versender.Ältere Befragte, ab 40 Jahren, kaufen eher über stationäre alsmobile Endgeräte. Bei den jüngeren Befragten ist der Online-Kauf überdie Endgeräte ungefähr gleich verteilt. Dekorative Kosmetikproduktewerden häufiger über Smartphones/Tablets gekauft alsGesichtspflegeprodukte und Düfte. Sowohl während der Woche als aucham Wochenende werden Produkte aus allen drei Kategorien am meistenzwischen 18-24 Uhr Online gekauft. Am Wochenende verteilt sich derKaufzeitpunkt.Produkt- und Markenpiraterie bereitet weiterhin Sorgen2017 wurden an den deutschen Außengrenzen Körperpflegeprodukte imWert von 11,6 Mio. Euro sichergestellt. Die Anzahl beschlagnahmterWaren lag bei 186.657 Stück. 51,3 Prozent der gefälschtenBeautyprodukte kommen aus China, gefolgt von Hongkong mit 14,4Prozent.Obwohl Prestigekosmetik und Düften weiterhin eine hoheBegehrlichkeit ausstrahlen, bleibt das Verständnis für denUnterschied zwischen Original und Fälschung jedoch zunehmend auf derStrecke. Sogar die eigene Gesundheit wird dabei hinter den Besitz desvermeintlichen Luxusprodukts gestellt.Produktpiraterie ist für die Hauptakteure und Profiteure einnahezu risikoloses, äußerst einträgliches Geschäft und wird daherinsbesondere im Internet mit immens hoher krimineller Energiebetrieben. Die Verkaufsplattformen oder Marktplätze verdienen dabeimit, entziehen sich aber weitgehend ihrer Verantwortung. In Europagenießen sie sogar umfassende Privilegien."Die Verantwortlichkeit der Onlineanbieter, nicht nur kosmetischerProdukte, muss in Zukunft erheblich schärfer gefasst werden. ImRahmen der Umsetzung einer Digitalen Binnenmarktstrategie ist dereuropäische Gesetzgeber daher ausdrücklich dazu aufgefordert,Internethandelsplattformen für verbraucherschützende Maßnahmen in diePflicht zu nehmen, Verkehrssicherungspflichten einzuführen undHaftungsprivilegien neu zu regeln," sagt Martin Ruppmann,Geschäftsführer VKE-Kosmetikverband.Verhaltener Ausblick 2018 - 0,5 Prozent Umsatzplus erwartet39 Prozent der VKE-Mitglieder bewerten die gegenwärtigeGeschäftslage als gut, 16 Prozent sogar als sehr gut. 35 Prozentschätzen sie als wenigstens befriedigend ein.Bei den Antworten auf die Frage nach der erwartetenUmsatzentwicklung im selektiven Kosmetikmarkt 2018 trübt sich dieStimmung aber deutlich ein. Lediglich 3 Prozent rechnen mit sehrguten (>10%), weitere 10 Prozent mit guten Ergebnissen (5-10%Wachstum). 68 Prozent der Unternehmen befürchten hingegen schwacheUmsätze (< 2%) - so viel wie noch nie.Bei der Entwicklung der Vertriebskanäle spielt das Thema Onlineeine immer größere Rolle. Aber auch Parfümerieketten undDrogeriemärkte mit Parfümerieabteilung behalten ihre Relevanz.Um im Markt bestehen zu können, wollen 55 Prozent derMitgliedsfirmen ihre Marketinginvestments steigern. Das sind 7Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Bei 39 Prozent bleiben sieimmerhin auf dem Vorjahresniveau.29 Prozent planen, den Mitarbeiterkreis zu erweitern. Auch dieserWert bedeutet noch einmal eine Verbesserung im Verhältnis zu 2017. 68Prozent halten die Zahl der Mitarbeiter immerhin konstant.Betrachtet man die erwartete Umsatzentwicklung in den einzelnenWarengruppen, dann sind Wachstumsimpulse erneut bei den Düftenerkennbar - und zwar sowohl bei den Damen, als auch bei den Herren.In beiden Segmenten geht jeweils 50 Prozent der Unternehmen von einerguten bis sehr guten Umsatzentwicklung aus.Deutlich trüber sind die Erwartungen in den Pflegekategorien aberauch bei Sonnenkosmetik, wo überwiegend nur durchschnittliche, wennnicht sogar eher schlechte Ergebnisse befürchtet werden.Das Tief überwunden haben könnte die Dekorative Kosmetik. Hierrechnet man bei über 50 Prozent der Lieferanten wieder mitanziehenden Erlösen.Das Thema E-Commerce ist für 61 Prozent der Unternehmen sehrwichtig. Dabei vertreiben knapp 65 Prozent zumindest Teile desMarkenportfolios über den unternehmenseigenen Online-Shop. DemOnline-Auftritt kommt dementsprechend eine äußerst hohe Relevanz fürdie Markendarstellung zu."Diese scheinbar widersprüchliche Bild macht deutlich, wie großdie Verunsicherung in diesen gerade für unsere Branchen turbulentenZeiten ist. Die ungebremste Zunahme von Discountangeboten undHandelsmarken, die fortgesetzte Konzentration im Handel mit einemdamit einhergehenden Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung,der fehlende Spielraum für notwendige Preiserhöhungen und,mittlerweile ein Top-Thema, der Wachstum behindernde Fachkräftemangeltun ein Übriges. Aufgrund dieser in weiten Teilen der Branchespürbaren, eher pessimistischen Zurückhaltung rechne ich für dasGeschäftsjahr 2018 mit maximal 0,5 Prozent Wachstum", so derVKE-Präsident Stephan Seidel.Der VKE-Kosmetikverband, Berlin wurde 1952 in Frankfurt am Maingegründet und nimmt die gemeinsamen Berufs- und Fachinteressen derDistributeure bzw. Hersteller selektiv vertriebener Duft- bzw.Kosmetikprodukte in Deutschland wahr. 