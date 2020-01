Prestigebau, zweite Auflage / Kommentar von Isabell Jürgens zur Zentralbibliothek

Berlin (ots) - Kurzform: Seit Freitag ist klar, dass die vermeintliche"Prestige-Bibliothek" von Klaus Wowereit aus dem Jahr 2014 in Wahrheit offenbarein Schnäppchen war. So jedenfalls muss man wohl die Aussage von KultursenatorKlaus Lederer (Linke) verstehen, auch eine halbe Milliarde Euro für dieBibliothek wäre kein verschwendetes Geld. Eine Summe, die weit über dem liegt,was für den Wowereit-Bau veranschlagt war. Noch wird Lederer regelmäßig inUmfragen zum beliebtesten Politiker Berlins gewählt. Das kann sich ändern.Der vollständige Kommentar: Als Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit(SPD) 2014 so beharrlich wie unbelehrbar an einem Neubau für die Zentral- undLandesbibliothek (ZLB) auf dem Tempelhofer Feld festhielt, hatte dasweitreichende Folgen. Für die Stadt, die Bibliothek und seine Person. Dasaufgrund der hohen Baukosten von damals 270 Millionen Euro als teure"Wowi-Gedächtnisbibliothek" von vielen Bürgern abgelehnte Vorhaben sorgte nichtnur für ein Scheitern des dringend notwendigen Neubaus, sondern auch dafür, dassder Volksentscheid, der eine Bebauung des Tempelhofer Feldes verbietet, soerfolgreich war. Auch für den SPD-Regierungschef persönlich hatte esKonsequenzen: Neben dem Desaster um den Bau des Großflughafens BER hatte auchsein trotziges Festhalten an der ZLB seinem Ansehen geschadet. Im selben Jahrtrat Wowereit als Regierender Bürgermeister "freiwillig" zurück - allerdings mitmehr oder minder sanftem Nachdruck seiner Parteifreunde. Es gehört nun zurIronie der Geschichte, dass viele Berliner - darunter vermutlich zahlreicheSozialdemokraten - diese Entscheidung liebend gern rückgängig machen würden.Nicht nur, weil sie sich statt des blassen Senatschefs undSPD-Landesvorsitzenden Michael Müller wieder eine charismatische Leitfigurherbeiwünschen. Und auch nicht nur, weil sie angesichts der Wohnungsnot am Randedes Feldes sehr gern bauen würden. Sondern auch, weil seit Freitag klar ist,dass die vermeintliche "Prestige-Bibliothek" in Wahrheit offenbar einSchnäppchen war. So jedenfalls muss man wohl die Aussage von Kultursenator KlausLederer (Linke) verstehen, auch eine halbe Milliarde Euro für die Bibliothekwäre kein verschwendetes Geld. Eine Summe, die weit über dem liegt, was für denWowereit-Bau veranschlagt war. Noch wird Lederer regelmäßig in Umfragen zumbeliebtesten Politiker Berlins gewählt. Das kann sich ändern.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4495429OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell