Prestige Consumer Healthcare: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Prestige Consumer Healthcare-Kurs wird am 31.07.2020, 02:46 Uhr an der Heimatbörse New York mit 37.79 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Arzneimittel".

Unsere Analysten haben Prestige Consumer Healthcare nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Prestige Consumer Healthcare-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 6 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Prestige Consumer Healthcare-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Prestige Consumer Healthcare-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 93,33 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 146,98 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (37,79 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Prestige Consumer Healthcare somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,68. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Prestige Consumer Healthcare zahlt die Börse 12,68 Euro. Dies sind 80 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Arzneimittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 63,69. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Prestige Consumer Healthcare verläuft aktuell bei 38,77 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 37,79 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -2,53 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 39,38 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Prestige Consumer Healthcare-Aktie der aktuellen Differenz von -4,04 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

