Pressure BioSciences-Aktie: Meldet steigende Quartalseinnahmen!

Pressure BioSciences, Inc. (OTCQB:PBIO), ein führender Entwickler leistungsfähiger druckbasierter Systeme, die in Dutzenden von Branchen Anwendung finden, gab kürzlich die Ergebnisse des zweiten Quartals 2021 bekannt. Mit einem Umsatzwachstum von 127 %, einem Rückgang des Betriebsverlustes um 51 % und bedeutenden Fortschritten in vielen Betriebsbereichen setzte das am 30. Juni endende Quartal den Trend des Unternehmens zu starkem Wachstum von Quartal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung