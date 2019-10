"Pressevielfalt im Lokalen ist gesamtgesellschaftliches Ziel" / BVDA-Herbsttagung in Saarbrücken fokussiert Zukunftsagenda der Anzeigenblätter (FOTO)

Saarbrücken (ots) -"Anzeigenblätter behaupten in punkto Haushaltsabdeckung, Lokalitätund Pushwirkung ihre Alleinstellung unter den regionalen Medien." Mitdiesen Worten eröffnete BVDA-Präsident Alexander Lenders dieHerbsttagung des Verbandes in Saarbrücken. Unter dem Kongressmotto"Zukunftsagenda der Anzeigenblätter" treffen sich heute und morgenrund 250 Verleger, Verlagsmanager und Führungskräfte vonMarktpartnern in Saarbrücken. Das Erfolgsmodell der lokalenWochenblätter sei jedoch mittel- bis langfristig gefährdet, betonteLenders: In den letzten Jahren veränderte Rahmenbedingungen hätten zuimmensen Kostensteigerungen geführt, auf die die Verlagebetriebswirtschaftlich keinen Einfluss nehmen könnten.An die Politik appellierte der BVDA-Präsident daher, sich für eineangemessene Infrastrukturförderung der Verlage einzusetzen. Dieszahle auch auf das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadtund Land ein. Anzeigenblätter würden mit ihrer kostenlosenjournalistischen Berichterstattung, u.a. über BürgerschaftlichesEngagement, wichtige Impulse für Vereine, Institutionen undkaritative Einrichtungen vor Ort erzeugen und so ein öffentliches Gutproduzieren. Digitale Alternativen in punkto Haushaltsabdeckung,Lokalität und Pushwirkung seien derzeit nicht in Sicht und würdenauch in weiten Teilen nicht dem Rezeptionsverhalten der Menschen imNahbereich entsprechen. Daher sei es ein gesamtgesellschaftlichesZiel, Pressevielfalt im Lokalen zu sichern.Der gesamte Kongress bietet den Teilnehmern ein hochkarätigesProgramm mit Keynotes, Best Practice-Beispielen undbranchenspezifischen Vorträgen und Workshops. Weitere renommierteRedner und Referenten sind u.a. Thomas Ramge, Sachbuchautor undTechnologie-Korrespondent von brand eins; Sabrina Mertens, Leiterindes ECC Köln; Volker Hotop, AGRAPA-Vorsitzender/GeschäftsführerFrankfurter Societäts-Druckerei; Tobias Köhler, CorporateEntrepreneur, Südwestdeutsche Medienholding; Benedikt Böckenförde,Geschäftsführer des regionalen Portals StadtBESTEN; Michaela Meyer,Geschäftsbereichsleitung Nachhaltigkeit, EDEKA Südwest; Dr. MichaelSchade (QSI Unternehmensberatung), und Uwe Conradt, Oberbürgermeisterder Landeshauptstadt Saarbrücken.Am Donnerstagnachmittag finden als Parallelveranstaltung achtWorkshops statt, die praxisnahe Einblicke aus den BereichenMarketing, Redaktion, Digitales, Logistik und Nachhaltigkeit bieten.Die thematische Bandbreite reicht hier von Elektromobilität in derLogistik über Online-Markenbildung bis hin zum Einsatz KünstlicherIntelligenz in der Redaktion.Die vielfältige Agenda ist Basis für einen kollegialen Meinungs-und Gedankenaustausch, dessen Höhepunkt der festliche Abend in der"Industriekathedrale - Alte Schmelz" ist. Gastgeber derAbendveranstaltung ist die Saarländische WochenblattVerlagsgesellschaft.Pressekontakt:Pressekontakt:Wolfram ZabelBundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V.+49 151 2345 3262presse@bvda.dewww.bvda.deOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V. (BVDA), übermittelt durch news aktuell