Presseverleger begrüßen dritte Wettbewerbsentscheidung der EU-Kommission gegen Google

Berlin (ots) - Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) begrüßen dieFeststellung der EU-Kommission, dass Google seine Marktmacht für dieVermittlung von Online-Werbung missbraucht hat."Wir begrüßen, dass die Kommission auch weiterhin gegen dieverschiedenen Formen des Marktmachtmissbrauchs durch Google vorgeht",erklärten die Verlegerverbände. "Im Online-Sektor müssen faireWettbewerbsbedingungen herrschen. Bereits marktbeherrschendeUnternehmen dürfen ihre Macht nicht mit rechtswidrigen Mitteln nochweiter ausbauen. Auch im Internet müssen alle Unternehmen amLeistungswettbewerb teilnehmen und Innovationen schaffen können.Wettbewerbswidrige Verhaltensweisen wie solche von Googleverschließen den Zugang zu Märkten. Sie erschweren dieMonetarisierung von Verlagsinhalten und schaden damit letztlich auchder Pressefreiheit."Die EU-Wettbewerbsbehörde sieht es als erwiesen an, dass Googleseine marktbeherrschende Stellung missbrauchte, indem es in Verträgenmit Betreibern von Webseiten verhindert hat, dass konkurrierendeWerbeunternehmen Anzeigen auf diesen Webseiten vermitteln konnten.Dadurch hat Google andere Unternehmen mit rechtswidrigen Mittelngehindert, auf dem Markt für die Vermittlung von Online-Werbung mitGoogles Dienst AdSense in Konkurrenz zu treten. Die Kommissionverhängte ein Bußgeld in Höhe von 1,49 Mrd. Euro. Zudem forderte dieKommission Google auf, soweit noch nicht geschehen, dieVerhaltensweisen einzustellen und von ähnlichen Maßnahmen abzusehen.Vom festgestellten Wettbewerbsverstoß betroffene Unternehmen sollensich zudem im Wege zivilrechtlicher Schadensersatzklagen gegen Googleschadlos halten können.Die gestrige Entscheidung ist bereits die dritteBußgeld-Entscheidung der EU-Kommission gegen Google binnen zweiJahren. Zum Hintergrund: Im Juni 2017 verhängte die Kommission eineGeldbuße in Höhe von 2,42 Mrd. Euro wegen der missbräuchlichenBevorzugung des eigenen Produkt- und Preisvergleichsdienstes GoogleShopping in den allgemeinen Suchergebnissen. Im Juli 2018 verhängtedie Kommission ein zweites Bußgeld in Höhe von 4,34 Mrd. Euro wegenunzulässiger Geschäftspraktiken im Zusammenhang mit demMobil-Betriebssystem Android.Bei der Umsetzung der jetzigen Entscheidung müsse dieEU-Kommission sicherstellen, dass Google die untersagtenVerhaltensweisen tatsächlich beendet habe und von vergleichbarenMaßnahmen absehe, heißt es dazu von den Presseverbänden. DieErfahrung zeige leider, dass bei der schnellen und effektivenUmsetzung von Entscheidungen noch Verbesserungsbedarf bestehe. So seidie Google Shopping-Entscheidung auch knapp zwei Jahre nach ihremErlass immer noch nicht wettbewerbskonform umgesetzt.BDZV und VDZ haben alle Verfahren von Anfang an aktiv begleitet.Sie gehörten im Jahr 2009 auch zu den ersten Beschwerdeführern, diedas zu den Entscheidungen Google Shopping und Google AdSense führendeWettbewerbsverfahren mit angestoßen hatten. Im Android-Verfahrenhatten sich BDZV und VDZ als sogenannte interessierte Dritte aktiveingebracht. Nach Erlass der Bußgeldentscheidung durch dieEU-Kommission im Falle Google Shopping sind beide Verbände inzwischenals Nebenintervenienten zugelassen und damit Streithelfer derEU-Kommission vor dem Europäischen Gericht. Auch im Android-Verfahrenhaben BDZV und VDZ bereits einen entsprechenden Antrag auf Zulassungzur Nebenintervention gestellt.Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell