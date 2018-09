Pressetimme: 'Aachener Nachrichten' zum Hambacher Forst

AACHEN (dpa-AFX) - "Aachener Nachrichten" zum Hambacher Forst:

"Die Baumbesetzer darf man nicht pauschal als "gefährliche Linksextremisten" brandmarken, wie es Herbert Reul (CDU) getan hat.



Mit seinem Vorgehen hat der NRW-Innenminister zuletzt unnötig Öl ins Feuer gegossen. Vielleicht sollte sich Reul einmal selbst in den Wald bequemen. Wer dort mit den jungen Aktivisten spricht, der trifft überwiegend auf offene, freundliche und friedfertige Idealisten, die dem Kampf für die Umwelt einen beträchtlichen Teil ihres Lebens opfern. Das muss man nicht immer nachvollziehen können. Bewundernswert ist so viel Idealismus aber in jedem Fall. Schließlich ist ziviler Ungehorsam per se kein Verbrechen. Sollte der Hambacher Forst nun tatsächlich extremistische Krawalltouristen anlocken, dann hat die Landesregierung dazu maßgeblich beigetragen. Denn der Konflikt wird auf Betreiben von RWE immer weiter auf die Spitze getrieben."/ra/DP/jha