Pressetermin ILA Backstage am 23. April 2018

Berlin (ots) - Mit der ILA Berlin 2018 findet vom 25. bis 29.April eine der weltweit wichtigsten Luft- und Raumfahrtmessen statt.Über 1.000 Aussteller aus rund 40 Ländern werden zu einerLeistungsschau von High-Tech-Produkten und Zukunftstechnologienerwartet, die die Innovationskraft dieser Branche widerspiegelt. Mitrund 200 Fluggeräten aller Größen und Kategorien hat die ILA nichtnur am Boden, sondern auch in der Luft viel zu bieten.Die ILA steht für Innovation and Leadership in Aerospace, derenerste Highlights wir Ihnen gerne vorstellen beimPresseprogramm "ILA Backstage"23. April 2018, 9.45 bis 13.00 UhrBerlin ExpoCenter AirportMessestraße 1, 12526 Schönefeld, Ortsteil SelchowTreffpunkt und Start: 9.45 Uhr, ILA-Pressezentrum, Halle 1Von 10 bis 12 Uhr wird der Ministerpräsident des LandesBrandenburg, Dr. Dietmar Woidke, das Programm begleiten. Begrüßt wirder von Volker Thum, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes derDeutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e. V. (BDLI), sowie Dr.Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe BerlinGmbH.Wichtiger Bestandteil des Programms sind die an diesem Tagbeginnenden Abnahmeflüge sowie der Besuch in der Raumfahrthalle, beiführenden Triebwerksherstellern und bei der Bundeswehr. Danebenstehen Ihnen die ILA-Veranstalter, wichtige Funktionsträger der ILABerlin wie der Flugprogrammleiter sowie die Pressekollegen derentsprechenden ILA-Aussteller für O-Töne zur Verfügung.Parkmöglichkeiten bestehen am 23. April auf dem ausgeschildertenParkplatz P2, direkt vor Eingang West des ILA-Geländes. Für diesenTag benötigen Sie keinen Parkschein. Noch nicht registrierteMedienvertreter können sich an dem Pressecounter Eingang West desILA-Geländes für die ILA akkreditieren.Sollten Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, bieten wirIhnen ab dem Bahnhof Schönefeld kostenlose Bus-Shuttles an. Die Bussefahren um 9.15 Uhr und um 9.30 Uhr ab Bahnhof Schönefeld zumILA-Gelände und um 13 und 13.30 Uhr vom ILA-Gelände zurück zumBahnhof Schönefeld.Bitte teilen Sie uns hier mithttps://www.otseinladung.de/event/5245f979b1, ob Sie amPresseprogramm ILA Backstage teilnehmen werden.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. PressesprecherPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinTel.: +4930 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell