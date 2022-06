Pressetermin / ILA Backstage am 20. Juni 2022

Berlin (ots) -Unter dem Motto "Pioneering Aerospace" findet die ILA Berlin vom 22. bis 26 Juni live und vor Ort am Flughafen BER (Berlin ExpoCenter Airport) statt. Mit den Bereichen Aviation, Space, Defence & Security und Supplier deckt die ILA die gesamte Wertschöpfungskette der Branche ab.Aussteller aus der ganzen Welt werden die neuesten Entwicklungen, innovative Lösungen und neue Technologien für die Luft- und Raumfahrtbranche präsentieren. Im Fokus der ILA Berlin stehen die Kernthemen Innovation, neue Technologien und Nachhaltigkeit.Presserundgang "ILA Backstage"20. Juni 2022, 11.00 bis 14.00 UhrBerlin ExpoCenter AirportMessestraße 1, 12526 Schönefeld, Ortsteil SelchowTreffpunkt und Start: 10.45 Uhr, ILA-Pressezentrum, Chalet-Reihe Ost (31-32), nähe Eingang OstGemeinsam mit dem Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Dr. Dietmar Woidke und der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey sowie BDLI-Hauptgeschäftsführer Volker Thum und Martin Ecknig, CEO der Messe Berlin, besichtigen wir erste Highlights und haben Gelegenheit zu Gesprächen mit Ausstellern - aus Berlin und Brandenburg, aber auch aus Deutschland, Europa und der ganzen Welt. Zudem werden wir die Ankunft der ersten Fluggeräte erleben.Wir bieten ab S-Bahnhof Waßmannsdorf kostenlose Shuttlebusse an, die um 10.15 sowie 10.30 Uhr vom S-Bahnhof Waßmannsdorf zum ExpoCenter Airport Eingang Ost fahren. Um 14.00 und 14.30 Uhr fährt der Shuttlebus vom ExpoCenter Aiport Eingang Ost zum S-Bahnhof Waßmannsdorf.Parkmöglichkeiten bestehen auf dem ausgeschilderten Parkplatz am Eingang West des ILA-Geländes (siehe Anfahrtsskizze). Einen Parkschein erhalten Sie nach Ihrer Akkreditierung auf Anfrage an ila-presse@messe-berlin.de. Hinweise für Ihre Anreise mit dem PKW finden Sie hier: https://www.ila-berlin.de/sites/default/files/2022-06/ILA22_IhrWegzurILA_0.pdfUnter folgendem Link können Sie sich online akkreditieren: www.ila-berlin.de/de/presse/akkreditierung. Eine Registrierung vor Ort ist nicht möglich.Bitte melden Sie sich per Mail bis zum 16.06. an unter ila-presse@messe-berlin.deWeitere Informationen finden Sie unter:www.ila-berlin.comTwitter: @ILA_Berlin (https://twitter.com/ila_berlin?lang=de)facebook.com/ILABerlinlinkedin.com/showcase/ila-berlin (http://facebook.com/ILABerlin)Pressekontakt:Britta WoltersPR Manager ILAMessedamm 2214055 BerlinTel.: +4930 3038-2279britta.wolters@messe-berlin.dewww.messe-berlin.dePressekontakte Messe BerlinEmanuel HögerPressesprecher Geschäftsbereichsleiter Corporate CommunicationUnternehmensgruppe Messe Berlinwww.messe-berlin.deGeschäftsführung Messe BerlinMartin Ecknig (CEO), Dirk Hoffmann (CFO)Aufsichtsratsvorsitzender: Wolf-Dieter WolfHandelsregister: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 5484 BOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell