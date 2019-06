Pressetermin 25.6.: Einsparung von 80% CO2 Emissionen durch deutsche Kältewirtschaft

Berlin (ots) -+++ Transformation des Wärmesektors durch Kältewirtschaft ++++++ Neue Studie belegt, 80% CO2 Einsparung möglich ++++++ Welttag der Kältetechnik am 26.6.2019 +++Die Vorstellung der neuen Studie rund um das Potenzial derKältetechnik für die Energiewende findet am 25.6.2019 um 9 Uhr imCafe Einstein statt.Die Kältetechnik gehört zu den "Hidden Champions" der deutschenWirtschaft und bietet aktuell mehr Potenzial für das Erreichen derKlimaziele als jede andere Technologie. Mit über 50% der verbrauchtenEndenergie ist der Wärmesektor einer der größten Verbraucher fossilerEnergiequellen und damit einer der größten CO2-Emittenten inDeutschland. Allein 80% der CO2 Emissionen für die Wärmeerzeugungkönnten mit existierenden Technologien durch die Kältetechnikeingespart werden. Deutsche Unternehmen wie die GEA RefrigerationTechnologies GmbH mit über 3000 Mitarbeitern gehören mittlerweile zuden größten Anbietern industrieller Kältetechnik und Gefriertechnikweltweit.Anläßlich des ersten offiziellen Welttags der Kältetechnik möchtenwir Ihnen das riesige Potenzial der Kältetechnik für dieTransformation unseres Energiesystems vorstellen.Mit- Prof. Dr.-Ing. Burghardt Dunst, CEO von Frigoteam- Michael Jacobi, Head of Sales der GEA Group- Ullrich Hesse, Professur für Kältetechnik der TU Dresden- Volker Weinmann, Bundesverband WärmepumpeZEIT UND ORTDienstag, 25.06.2019 - 9.00- 10.00 UhrOrt: Einstein, Unter den Linden 42, 10117 BerlinPressekontakt:Giulia Baric, Tel: 030.609819506, baric@dwr-eco.comOriginal-Content von: DWR eco, übermittelt durch news aktuell