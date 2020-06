Pressestimmung: 'Allgemeine Zeitung' zu Opel

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Opel:

"Endlich. Lange hat man am Opel-Stammsitz auf diese Nachricht gewartet.



Und bei den Zulieferern in der Region ebenso. Dass PSA dem Werk in Rüsselsheim ein drittes Modell zuweist, ist mehr als ein Hoffnungsschimmer in düsteren Corona-Zeiten. Es ist die Zusage, dass der französische Konzern in den nächsten Jahren fest mit den hiesigen Kapazitäten kalkuliert."