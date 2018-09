Pressestimmen: 'Münchner Merkur' zu Kauder

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Kauder:

"13 Jahre Merkel-Kanzlerschaft haben Deutschland gezeichnet: Zu viele Wähler, zu viele Parteifreunde und auch zu viel demokratische Kultur hat die Kanzlerin bei ihrem Weiter, immer weiter nach Mitte-Links am Wegesrand zurückgelassen.



Jetzt will der Rest der Truppe, wund gescheuert durch eine dem Volk nicht mehr vermittelbare Migrationspolitik und ein routiniertes Vorbeiregieren am Fühlen der Menschen (Diesel!), nicht mehr weiter. Mit Volker Kauder, Merkels treuem Knappen und Mehrheitsbeschaffer, fällt die wichtigste Stütze einer Regentin, deren Macht zuletzt nur noch auf den Schultern einer Handvoll Günstlinge ruhte, deren Stärke aber nicht mehr da wurzelt, wovon in der Demokratie alle Staatsgewalt auszugehen hat: dem Staatsvolk."/ra/DP/he