Pressestimme zum CO2-Ausstoß

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau kommentiert den Rückgang beimCO2-Ausstoß:Gut 35 Prozent CO2-Reduktion gegenüber 1990 sind geschafft, 2019 brachte einenSprung nach vorne. Nur leider: Der Klimapolitik der Groko ist das nur zumkleinsten Teil zu verdanken. Mildes Wetter, ein wind- und sonnenreiches Jahr,mäßige Konjunktur, hohe CO2-Preise im EU-Emissionshandel für die Kraftwerke -das waren die Haupttreiber. Der Erfolg ist der Bundesregierung quasi "in denSchoß gefallen". Es braucht dringend eine Offensive, um den stockenden Ausbauder Öko-Energien wieder in Schwung zu bringen. Sonst endet der gute Lauf schnellwieder. Ganz verheerend sieht es im Verkehrssektor aus, hier stiegen dieEmissionen zuletzt sogar. Von Verkehrswende keine Spur. Hier müsse wirklich neuepolitische Konzepte her. Sonst geht es weiter mit Vollgas in die Krise.