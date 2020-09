Pressestimme: 'taz' zu Razzien in der Fleischindustrie

BERLIN (dpa-AFX) - "taz" zu Razzien in der Fleischindustrie:

"Die Razzien wegen mutmaßlichen Einschleusens von Ausländern zur Arbeit in der Fleischindustrie zeigen vor allem eines: Der Bundestag muss den Gesetz­entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil gegen Ausbeutung in der Branche schnell und unverwässert beschließen.



Teile der Fleischindustrie sind schon lange für kriminelle Strukturen bekannt. Immer wieder fällt bei Kontrollen auf, dass Fleischarbeiter weniger als den gesetzlichen Mindestlohn bekommen. Doch Verantwortliche lassen sich oft schwer ermitteln. Denn die meisten Schlachthöfe beschäftigen ihre Arbeiter nicht direkt, sondern über ein Dickicht aus Subunternehmern mit einem Werkvertrag oder Leiharbeit. Um so unverständlicher ist, dass manche Bundestagsabgeordnete von CDU und CSU versuchen, das von SPD-Minister Heil geplante Verbot auch der Leiharbeit - nicht nur der Werkverträge

- im Kernbereich großer Schlachthäuser zu verhindern. Denn dann

könnten sich die Konzerne weiter einfach hinter zwielichtigen Zeitarbeitsfirmen verstecken."/yyzz/DP/nas