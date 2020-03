Pressestimme: 'Der neue Tag' zur neuen Flüchtlingskrise

WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zur neuen Flüchtlingskrise:

"Das Dilemma freier Gesellschaften: Im Krisenfall freiwillig das Vernünftige zu tun.



Immer mehr Einsatzkräfte des BRK und der Polizei rufen via Facebook & Co. dazu auf: "Bleibt ihr bitte für uns daheim", steht auf einem Schild, das ein lächelnder Polizist hochhält. . Es ist ein Balanceakt, den Politik, Gesundheitsexperten und wir alle jetzt leisten müssen: Die Ansteckungsgefahr soweit wie möglich zu verringern, ohne einen Zusammenbruch unseres Gemeinwesens zu riskieren. Die Pandemie soweit zu verlangsamen, dass sich die Kliniken bestmöglich auf den Ansturm schwerer Fälle vorbereiten können. . Wir können die sozialen Medien nutzen, um soziale Kontakte zu pflegen, statt uns gegenseitig besserwisserisch zu diffamieren. Und wir können die an manchen Stellen gewonnene Freizeit nutzen, um Hilfe für die Schwächsten zu organisieren: Mobile Tafeln, die bei Hilfsbedürftigen und Risikopatienten Lebensmittelpakete abstellen, würden zeigen, dass unsere Gesellschaft in der Krise über sich hinauswachsen kann."/yyzz/DP/fba