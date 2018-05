Pressestimme: 'Der neue Tag' zum Kruzifix-Streit in Bayern

WEIDEN (dpa-AFX) -"Der neue Tag" zum Kruzifix-Streit in Bayern:

"Einen Krieg mit der katholische Kirche kann Söder nicht gewollt haben.



Seinem Hauptziel, dem großen Triumph bei der Landtagswahl im Oktober, wird er so nicht wirklich näher kommen. Es geht in der Diskussion schließlich um die Vermittlung von Werten, nicht um reine Stammtisch-Symbolik. Hier hat sich die FDP mit einem sympathischen Vorschlag ins Gespräch gebracht. Statt eines Kreuzes soll in den Behörden lieber der erste Satz von Artikel 1 des Grundgesetzes angebracht werden: "Die Würde des Menschen ist unantastbar." Ein Zurück wird es bei Söder nicht geben - seine Kreuz-Kampagne steht felsenfest. Er wird alles dafür tun, um nicht den "Drehhofer" zu geben."/yyzz/DP/he