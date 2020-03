Pressestimme: 'Der neue Tag' zu neuer Flüchtlingskrise

WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" schreibt zur neuen Flüchtlingskrise:

Europa und die Welt steuern sehenden Auges auf die nächste Flüchtlingskrise zu.



Laut UNHCR sind die Hilfsoperationen vor allem in sechs Flüchtlingskrisen dramatisch unterfinanziert ... Der Grund: Die UNO-Mitgliedsstaaten zahlen seit Jahren nur rund die Hälfte der benötigten 8,2 Milliarden Euro, mit der sie sich davon freikaufen, selbst Flüchtlinge aufzunehmen. ... Die gleiche Misere droht nun in der Türkei. Von den zugesagten sechs Milliarden Euro, mit denen die EU-Staaten das Existenzminimum von inzwischen etwa vier Millionen Bürgerkriegsflüchtlingen in der Türkei mitfinanziert, sind drei Milliarden Euro noch nicht ausbezahlt. Und ob die EU den "Deal" verlängert, ist offen. ... Wenn die westlichen Staaten nicht einmal die Alibi-Zahlungen leisten, die das Elend fern halten sollen, muss sich niemand wundern, wenn der Appell von AfD-Frontfrau Beatrix von Storch Wirklichkeit wird: Schüsse an der Grenze, ein Krieg gegen Flüchtlinge .../al/DP/eas