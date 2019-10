Pressestimme: 'Der neue Tag' zu Vergleich Linke/AfD

WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu Vergleich Linke/AfD:

"Noch vor 20 Jahren war die Vorgängerpartei PDS am linken Rand das, was am rechten Rand heute die AfD ist: das aussätzige Schmuddelkind der deutschen Demokratie.



Doch die Partei hat sich ihre scharfen Kanten zum Teil abgestoßen, ist im Establishment angekommen. Gut möglich, dass auch die AfD eines Tages eine solche Wandlung vollendet und Koalitionen mit ihr kein Tabu mehr sind. Doch so lange Figuren wie Björn Höcke oder Alice Weidel bei den Rechten das Sagen haben, liegt dieser Tag noch in weitester Ferne."/zz/DP/he