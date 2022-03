Pressestimme: 'Der neue Tag' zu Ukraine/Solidarität

WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu Ukraine/Solidarität:

"Da rückt etwas zusammen. Das ist doch etwas überraschend. In den vergangenen Jahren hatte man ja den Eindruck, dass die Nato bald auseinanderbricht, die EU auch, ja die ganze westliche Welt. Und nun steht sie so geschlossen da, wie es wohl die wenigsten noch vor Wochen erwartet hätten. Selbst osteuropäische Staaten wie Polen oder Tschechien sind plötzlich flüchtlingsfreundlich. Das sah in anderen Krisen ganz anders aus. Der oft kritisierte Westen ist stärker und besser, als viele glauben."/be/DP/he