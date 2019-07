Pressestimme: 'Der neue Tag' zu Transit-Streit/Bayern/Österreich

WEIDEN (dpa-AFX) - 'Der neue Tag' zu Transit-Streit/Bayern/Österreich

Markus Söder hat allerdings recht, wenn er darauf hinweist, dass nicht Tirol allein das Problem der überlasteten Transitstrecken lösen kann - dies ist ein europäisches Thema.



Und er bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, dass nur eine Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene die Situation entspannen kann. Dazu aber muss nicht nur die Deutsche Bahn in die Lage versetzt werden, diese Last überhaupt stemmen zu können - auch die anderen Bahnunternehmen in Europa müssten gestärkt werden. Blockaden und Schikanen bringen jedenfalls niemanden weiter. Eine europaweite Vorfahrt für den Bahnverkehr schon./yyzz/DP/zb