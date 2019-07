Pressestimme: 'Der neue Tag' zu Posten EU/Berlin

WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu Posten EU/Berlin:

"Und in Berlin? Da geht das Postengeschacher munter weiter.



Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Jens Spahn als Verteidigungsminister, ein Pöstchen vielleicht auch für die glücklose AKK? Angela Merkel spielt Roulette, die SPD wittert falsches Spiel. Ein politisches Tollhaus allerorten. Die Groko sägt am eigenen Ast. Jubeln können der rechte Rand und auch die Grünen - sie sind die Gewinner des Geschachers, ohne auch nur einen Finger krümmen zu müssen."