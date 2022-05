Pressestimme: 'Der neue Tag' zu Lawrow/Israel

WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu Lawrow/Israel:

"Nun also auch Sergej Lawrow. Der russischen Außenminister vertauscht zynisch Opfer und Täter - in der Geschichte und in der Gegenwart. So wie sein Meister, der russische Präsident Wladimir Putin, übernimmt er ein altes antisemitisches Prinzip der Nationalsozialisten: "Wer Jude ist, bestimme ich." Das Drehbuch dafür lieferte 2008 anlässlich des russischen Überfalls auf Georgien der damalige russische Nato-Botschafter und heutige Chef der russischen Raumfahrt-Agentur Dimitri Rogosin. ... Der Kreml fördert schon lange den Rechtsextremismus, in Europa und im eigenen Land. Umso absurder ist der Nationalpazifismus à la Alice Schwarzer. Er ist aber auch nicht überraschend. Die Feministin hatte schon 2014 vor allem Verständnis für Putin und nicht für die Ukraine."/yyzz/DP/he