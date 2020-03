Pressestimme: 'Der neue Tag' zu IAA-Vergabe nach München

WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu IAA-Vergabe nach München

"Von den Kosten, die das Projekt IAA verursachen wird, ganz abgesehen: Schon bei der Baumesse BAU stößt Münchens Infrastruktur an ihre Grenzen - Staus, verstopfte Straßen.



Selbst nach ausverkauften Konzerten im Olympiastadion steht man stundenlang an, um sich in eine überfüllte U-Bahn zu quetschen. Und jetzt noch eine Mega-Messe? Der Verkehrsinfarkt scheint programmiert. Der VDA bläst derweil fluffige PR-Wölkchen in die Luft, fantasiert davon, die austragende Stadt solle sich "zu einer Smart City mit intelligenten Verkehrskonzepten und innovativer Vernetzung der Verkehrsträger" entwickeln. Von dieser Vision ist nicht nur München Jahre entfernt. Und am Ende wollen die Hersteller auf der IAA ohnehin nur eins: Autos verkaufen, keine Verkehrskonzepte."/al/DP/fba