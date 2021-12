Pressestimme: 'Der neue Tag' zu Corona/Geisterspiele

WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu Corona/Geisterspiele:

Was ist eigentlich so freiheitsentziehend, die Masken 90 Minuten aufzubehalten? Was ist so schwierig daran, seine Anreise anders zu planen, auf andere Rücksicht zu nehmen? Der Staat gibt uns sehr wohl Eigenverantwortung, doch wir sind oft nicht in der Lage, damit umzugehen. Volle Power statt Vorsicht. Deswegen gibts bald die Rote Karte von der Politik. Es wäre sehr wohl ein verantwortlicher Stadionbesuch möglich. So, wie es etwa Bayern mit seiner 25 Prozent Stadionauslastung zuletzt praktiziert hat. Am Sonntag saßen in Nürnberg die Zuschauer weit auseinander. Dass die Stimmung auf so einer zerklüfteten nicht überbordend ist, dürfte klar sein. Und doch ist es für einige zumindest ein kleines Fußballerlebnis in schweren Zeiten. Aber das ist ja vielen nicht gut genug. Und so werden sich die Fans künftig wieder zwischen Kühlschrank und Esstisch in Richtung Sofa drängeln. Selber schuld./yyzz/DP/mis