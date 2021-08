Pressestimme: 'Der neue Tag' zu Afghanistan/Maas

WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu Afghanistan/Maas:

"An der Lage in Afghanistan sieht man, wie sehr Anspruch und Wirklichkeit der deutschen Außenpolitik auseinanderklaffen.



Und das Auseinanderklaffen hat ein Gesicht - das von Außenminister Heiko Maas. Für den SPD-Politiker gilt im Einzelnen, was fürs Außenamt als Ganzes gilt: Je weniger Einfluss und Kompetenz, desto mehr Wert wird auf Schein gelegt. Das galt schon für manchen Vorgänger, Maas hat die Disziplin nun aber perfektioniert: die eigene Bedeutungslosigkeit durch hochtrabende, aber leere Worte und einen ernsten Gesichtsausdruck zu kaschieren. Dazu kommt bei Maas die große Begeisterung für die Selbstinszenierung, die ihn mehr wie einen Bundesinfluencer denn als einen Außenminister wirken lässt."/yyzz/DP/he