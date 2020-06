Pressestimme: 'Die Zeit' zum Konjunkturpaket

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zum Konjunkturpaket

So gesehen, wäre das milliardenschwere Konjunkturpaket, das Union und SPD diese Woche im Koalitionsausschuss (bis nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) verhandelt haben, die beste Gelegenheit gewesen, ziemlich viel ökonomischen Bullshit hinter sich zu lassen und nur solche Branchen und Ideen zu unterstützen, die langfristig sinnvoll, umweltfreundlich, geschlechtergerecht und sozial ausgewogen sind.



Allerdings sind auch Bullshit-Jobs eben immer noch Jobs. Und so wichtig es ist, massiv in grüne Technologien zu investieren und damit binnen vier, fünf oder zehn Jahren so viele (oder mehr) Stellen zu schaffen, wie es sie heute in den alten, vergehenden Industrien gibt: Was würde bis dahin sein?/yyzz/DP/mis