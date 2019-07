Pressestimme: 'Die Zeit' zum Iran

HAMBURG (dpa-AFX) - 'Die Zeit' zum Iran

Der Iran lässt sich selbst mit den schärfsten Sanktionen nicht bezwingen.



Es gibt auch keine militärische Lösung: Amerika ist nach all seinen Nahost-Desastern kriegsmüde, und der Iran kann mit geringen Mitteln empfindlichen Schaden anrichten. Die Botschaft der Tankerattacken: Wir wissen, dass ihr keinen großen Krieg mehr vertragt. Darum haben wir keine Angst, selbst zu eskalieren. Boris Johnson hat in der Brexit-Frage verantwortungslos gehandelt. Das Atomabkommen mit dem Iran hat er jedoch immer verteidigt. Es wäre widersinnig, ihn durch unterlassene Hilfe in Trumps Arme zu treiben. Vielleicht trägt die Erfahrung europäischer Solidarität sogar dazu bei, über den Brexit im Gespräch zu bleiben.