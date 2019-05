Pressestimme: 'Die Zeit' zum Europawahlkampf

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zum Europawahlkampf:

"Verständlich, dass im Europawahlkampf die etablierten Parteien jetzt noch stärker auf das Argument "die oder wir" fokussieren, die EU also als Bollwerk gegen den Rechtspopulismus preisen.



Aber das wird vermutlich nicht reichen, um ihn auf dem eigenen Kontinent einzudämmen. Dies liegt leider auch an diesem Wahlkampf, der vor dem Strache-Video kaum wahrnehmbar war und da, wo er sichtbar wurde - etwa auf Plakaten oder in Wahlspots-, von einer Unterforderung zeugte, die für jeden halbwegs intelligenten Menschen an Beleidigung grenzte. Es nützt nicht viel, wenn man für Europa ist, aber nicht ausführt, wie dieses Europa dann aussehen soll."/DP/jha