Pressestimme: 'Die Zeit' zu bundesweiten Standards und mehr Personal bei Polizei

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" (Hamburg) zu bundesweiten Standards und mehr Personal bei der Polizei

Bayern ist so sicher wie seit Jahrzehnten nicht.



Das ist ein enormer Erfolg, es wäre nur logisch, daraus den Schluss zu ziehen, dass die Polizei in Bayern offenbar die Mittel hat, um ihre Aufgaben effizient zu lösen. Aber Bayerns Innenminister Joachim Herrmann suggeriert das Gegenteil: Die Polizei brauche von allem mehr, Technik, Befugnisse, Kompetenzen. Die CSU schafft Gesetze gegen eine Angst, die sie selbst befeuert. Wann immer die Polizei in den vergangenen Jahren versagt hat, bei den NSU-Morden etwa oder beim Anschlag auf den Breitscheidplatz, lag das aber nicht an fehlenden Befugnissen. Sondern an Schlamperei, föderalem Wirrwarr und Personalmangel. Wenn Deutschland etwas braucht, dann bundesweite Standards.