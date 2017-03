Pressestimme: 'Die Zeit' zu Schulz

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Wochenzeitung "Die Zeit" über SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz:

"Darin liegt also die Chance des Schulz-Effekts: eine Politik anzubieten, die so links ist, dass sie die Linkspartei überflüssig macht, die aber links zugleich nicht nur sozialpolitisch buchstabiert.



Schließlich war es nicht die Gerechtigkeit, die den letzten SPD-Kanzler Schröder ins Amt brachte, sondern der Aufbruch. Schulz' Ziel muss sein: das Wahlergebnis der Linkspartei möglichst klein zu halten - und nicht, sie in die Regierung zu hieven. Je stärker er und die SPD werden, desto weniger muss er eine Koalition mit der Linken formal ausschließen. Zur Not (aber ohne es so aussehen zu lassen) sollte er es tun. Sonst könnte spätestens bei der Bundestagswahl der Saarland-Effekt den Schulz-Effekt ausknocken."/yyzz/DP/tos