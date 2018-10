Pressestimme: 'Die Zeit' zu Politiker-Mikado

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Politiker-Mikado:

"Wer sich dieser Tage in Berlin umhört, der erfährt, dass nach der Hessen-Wahl - dann aber ganz bestimmt - etwas passiert.



Also etwa, dass Angela Merkel gedrängt werden könnte, als Parteivorsitzende nicht wieder anzutreten. Oder dass Andrea Nahles gestürzt wird. Dazu ist zweierlei zu sagen: Der Sturz eines SPD-Vorsitzenden ist weder eine Tat noch ein Ereignis, sondern ein sich regelmäßig vollziehendes Ritual wie Halloween oder Allerseelen. Und was Merkel angeht, so gefährdete ein Verzicht auf den Parteivorsitz ihre Position als Kanzlerin, was wiederum die Koalition als solche gefährdete, weil diese nicht die Kraft hätte, einen neuen Kanzler zu wählen, was wiederum in Neuwahlen enden könnte, die für beide Koalitionspartner verheerend ausgehen würden. So jedenfalls spricht zurzeit Berlin."/DP/jha