Pressestimme: 'Zeit Online' zum Thema CDU/Spahn/Merz/Laschet

HAMBURG (dpa-AFX) - "Zeit Online" zum Thema CDU/Spahn/Merz/Laschet:

"Anders als Friedrich Merz hat Jens Spahn den Politikbetrieb die letzten Jahre nicht schmollend von der Seitenlinie aus beobachtet.



Spahn kennt nicht nur jeden Entscheider in der CDU - seit seiner Zeit als Staatssekretär im Finanzministerium weiß er, wie man Behörden führt. Spahn hat Regierungsvernunft, während Merz oft zu flapsig wirkt. Wer immer die CDU nach der nächsten Bundestagswahl in eine Koalition mit den Grünen führt, darf selbst keine Zweifel an der eigenen Haltung aufkommen lassen - sonst verschwimmt die CDU endgültig ins Unkenntliche.(...) Mit Armin Laschet droht der CDU das schlimmste aller Schicksale: Sie würde egal. Vermutlich wird die CDU Spahn noch mal ausbremsen. Aber das muss für seine Karriere nicht schlecht sein. Warum sollte er sich schon jetzt abkämpfen für eine Bundestagswahl, die nach aller Wahrscheinlichkeit für die CDU nicht gut ausgeht? Spahn kann es sich leisten, so lange in der zweiten Reihe zu bleiben, bis sich seine Rivalen gegenseitig verbrannt haben."/be/DP/nas