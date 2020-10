Pressestimme: 'Zeit Online' zu Trump/ Corona-Infektion/ Wahlkampf

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit Online" schreibt zu Trump/Corona-Infektion/Wahlkampf:

Unweigerlich verbreitete sich mit der Nachricht, die Trump per Twitter selbst in die Welt setzte, eine hässliche Skepsis.



Ist das die Wahrheit? Was, wenn der Präsident, für den es schlecht aussieht in den Umfragen und der nach einer chaotischen TV-Debatte gegen Herausforderer Joe Biden nicht besser dasteht, die Infektion vortäuscht, um dem Wahlkampf eine Wendung zu geben? Es ist traurig, dass Trump das Vertrauen in Amt und Person derart hat erodieren lassen - aber diesen Zweifel hat er selbst gesät. (...) Die Sorge um seinen Gesundheitszustand und wie er sich entwickeln wird, dürfte die wenigen unentschlossenen Amerikanerinnen und Amerikaner, deren Unterstützung er gewinnen muss, eher zusätzlich abschrecken. Gut möglich, dass angesichts des soliden Vorsprungs von Biden der Wahlkampf damit vorbei ist. Und noch einmal: Das Risiko ist real und die Folgen einer schweren Erkrankung sind politisch kaum abzusehen, von einer tödlichen Komplikation gar nicht zu sprechen./al/DP/eas