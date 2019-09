Pressestimme: 'Die Zeit' zu Landgericht Berlin

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Landgericht Berlin:

"Wenn in einer offenen Gesellschaft politisches Engagement zum Risiko wird, dann steht diese Gesellschaft selbst auf dem Spiel.



Wer schließlich soll in ihr noch antreten als "Repräsentant"? Narzissten, denen jede Art von Aufmerksamkeit recht ist, oder Gestalten, die von der Vergröberung des Diskurses profitieren, zu der sie selbst beitragen? Auf diesem abschüssigen Weg befindet sich in Deutschland eine erhitzte Rechte ebenso wie eine Linke, die inflationär mit "Nazi" Beleidigungen um sich wirft. Das Strafrecht kann Freiheit schützen. Es muss dies entschlossener tun, weil es um eine Grundbedingung der Demokratie geht: um die Freiheit, angstfrei streiten zu können."/DP/jha